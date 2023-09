Prédio voltado à pesquisa e ao ensino une ciência e sofisticação

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Construir um edifício monumental, que se tornasse um ponto de encontro de produção científica e ensino, e marcasse a paisagem do bairro do Morumbi, em São Paulo. Esse foi o desafio da Racional Engenharia, vencedora da categoria Ensino e Pesquisa do Master Imobiliário 2023, com o projeto do Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

A construtora recebeu a missão de dar vida ao primeiro projeto no Brasil assinado pelo arquiteto israelense Moshe Safdie, fundador da Safdie Architects. Ele é reconhecido mundialmente por projetar construções icônicas em várias partes do planeta, entre elas uma cúpula de vidro gigantesca no aeroporto Jewel Changi, em Cingapura.

“O próprio arquiteto sabe que suas edificações são bastante atípicas e demandam planejamento de execução sofisticado”, diz André Simões, diretor-presidente da Racional Engenharia. Para captar a essência do design que havia sido proposto, equipes da Racional visitaram alguns projetos de Safdie, incluindo o aeroporto de Cingapura e o Instituto da Paz, em Washington. “A engenharia precisava entrar no mundo da sofisticação estética da arquitetura para que o resultado saísse como o planejado”, declara Simões.

Além dos desafios estéticos, a construção também precisava cumprir exigências técnicas bastante rigorosas, típicas de um empreendimento destinado a pesquisas de ponta.

As instalações incluem laboratórios de biologia molecular experimental, incluindo duas salas de biossegurança nível 2 – o que significa que devem ser totalmente isoladas para evitar contaminação de outros ambientes. “É uma edificação nada óbvia do ponto de vista técnico e de performance”, afirma o executivo.

Batizado de Câmpus Cecilia e Abram Szajman, o edifício tem 44 mil m² de área construída e é conectado ao Hospital Albert Einstein por uma passarela. São oito pavimentos, cinco dedicados ao ensino e pesquisa e três subsolos de estacionamento.

Espaço verde liga as duas alas do empreendimento, com formas arredondadas e cúpula de vidro. Foto: Hospital Albert Einstein

No topo, uma cobertura envidraçada chamada de skylight tem 3.800 m² e foi projetada com três cúpulas estruturais integradas, uma das marcas do arquiteto. “A engenharia é alemã, mas conseguimos viabilizar a fabricação da estrutura metálica inteira no Brasil. Já os vidros precisaram ser importados, o que também foi um desafio logístico bem no meio da pandemia”, diz Simões.

Na fachada, os brises funcionam como um elemento estético e de proteção contra os raios solares. Após alguns testes com diferentes materiais, a construtora decidiu usar a resina mineral, um material leve, capaz de absorver tanto o frio quanto o calor e trazer o efeito desejado pelo arquiteto.

O prédio conta ainda com um exuberante jardim com 2.000 m² de área plantada, que ocupa o átrio central com espécies nativas da Mata Atlântica. Para abrigar todo esse verde, a construção também precisou de soluções sofisticadas de tecnologia, como um sistema mecânico projetado para refrigerar o átrio somente quando necessário, com intensidade baixa, o que aumenta o conforto, controla a umidade e minimiza o uso de energia.

O edifício, inclusive, recebeu a certificação LEED Gold, que atesta suas características sustentáveis, segundo Simões.