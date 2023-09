Qualidade urbanística consagra loteamento

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - De alto padrão, o empreendimento Reserva da Serra do Itapety, da Helbor e Alden, ganhou o prêmio Soluções Urbanísticas. Com área de 10,5 milhões de m², em Mogi das Cruzes, é o maior projeto de desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de São Paulo e será dividido em três setores: serra, bairro e cidade.

No bairro, o residencial Fazenda Itapety contempla um loteamento fechado, com 714 lotes, que ocupam apenas 26% da área de 1,4 milhão de m². Com edificações horizontais, certificação ambiental, espaços de lazer e convivência, o projeto tem urbanismo de aflalo/gasperini, paisagismo de Benedito Abbud, arquitetura de Wilson Marchi e arquitetura de interiores de Sandra Pini. Segundo o júri do Master Imobiliário, “a qualidade urbanística do projeto foi reconhecida e premiada nesta edição”.

O empreendimento terá selo Aqua-HQE, derivado da certificação francesa HQE e aplicado no Brasil pela Fundação Vanzolini. E representa alta qualidade ambiental, considerando como referenciais técnicos a cultura, o clima, as normas técnicas e a regulamentação brasileira.

Fazenda Itapety tem lote médio de 527 m2. Foto: Helbor

O residencial possui lote médio de 527 m², ao preço de R$ 1.400 por m². No lançamento, as vendas atingiram 100% dos 236 lotes oferecidos, com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 150 milhões.

Por conta da sua dimensão, o projeto será desenvolvido em 13 etapas ao longo de 50 anos. Dos 10 milhões de m² de área, 44% ficam preservados de forma perpétua, 36% se destinam a espaços de lazer e convivência, além de novas áreas verdes, e 20% fica para residenciais e comerciais.