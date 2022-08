Rio de Janeiro: Do Porto Maravilha até a praia do Leblon, o preço sobe 210 vezes

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Porto Maravilha e Leblon são endereços de dois projetos cariocas premiados no Master Imobiliário, o popular Rio Wonder, da Cury, com moradia para mais de 1,2 mil famílias, e o Tom Delfim Moreira, da Gafisa, com apenas seis apartamentos, de altíssimo padrão. A caminhada é de 13 km entre as duas obras. De carro, leva meia hora. A distância dos preços é 210 vezes mais para a cobertura da Gafisa, de 500 metros quadrados e vendida por R$ 42 milhões, em relação ao estúdio de 30 m², da Cury, lançado por R$ 200 mil.

Com três torres e 1.224 apartamentos em construção na zona portuária do Rio de Janeiro, o Rio Wonder deu prêmio de Oportunidade Estratégica para a Cury Construtora, que estimou um valor geral de vendas (VGV) de R$ 300 milhões.

Na zona sul, a Gafisa ganhou o troféu por Soluções Arquitetônicas com o Tom Delfim Moreira, no último terreno na orla do Leblon. O VGV de R$ 190 milhões estipula o valor recorde de R$ 100 mil por m². A Delfim Moreira é a avenida à beira-mar com o metro quadrado mais caro do Brasil.

Guilherme Benevides, CEO da Gafisa, destaca três diferenciais do Tom Delfim Moreira. “Primeiro, é a localização”, diz, lembrando que havia muitos anos não era feito um lançamento em frente ao mar nesse trecho do Leblon.

O segundo ponto é o projeto de arquitetura com a assinatura Gensler, um dos maiores escritórios de design do mundo, “retratando esse pensamento carioca de luxo”. Para fechar o tripé, Benevides cita “a galeria de arte” integrada ao projeto. O lobby abrigará escultura de Ernesto Neto e um quadro de Vik Muniz. Na calçada, haverá obra de Iole de Freitas e a empena da construção vai ter instalação dos Irmãos Campana.

Com linhas arredondadas, o Tom ganha destaque entre os prédios vizinhos, remanescentes do século passado. Sua fachada com varandas em curva mimetiza as ondas do mar. Terá quatro unidades com 284 m², uma no primeiro andar, de 315 m², e a cobertura duplex.

O Tom Delfim Moreira marca uma nova fase da Gafisa, argumenta Benevides, explicando que “a estratégia é se colocar como uma empresa de luxo focada na alta renda”. Há 68 anos no mercado, com 1.200 empreendimentos entregues, a empresa fez de tudo, de moradia popular a imóveis superluxo. “O Tom foi uma virada de chave na história da Gafisa”, afirma o executivo.

Fachada do Tom Delfim Moreira; empreendimento marca uma nova fase da Gafisa, de se colocar como uma empresa de luxo focada na alta renda. Foto: Gafisa/Divulgação

Para Leonardo Mesquita, vice-presidente comercial da Cury, o Rio Wonder é “emblemático na retomada do mercado residencial” e na redescoberta da região portuária.

Criado por lei municipal em 2011, o projeto Porto Maravilha recebeu investimentos de R$ 5 bilhões do fundo FGTS da Caixa para reurbanização da zona portuária, inicialmente voltada para empreendimentos comerciais e corporativos.

Foi uma quebra de paradigma, segundo ele, trazer para essa região um residencial popular com a qualidade de empreendimentos modernos, com piscina, quadra de beach tênis e rooftop, aproveitando a vista da região, além de área de coworking e academia.

São 19 andares em cada uma das três torres, com estúdios (de 30 m²), 1 dormitório (35 m²) e 2 dormitórios, com metragem de 43 m² a 52 m².

Para os jurados do Master Imobiliário, o projeto contribuiu para o progresso da reurbanização da zona portuária. “O Rio Wonder foi colocado no mercado após anos sem lançamentos na área do Porto Maravilha. A estagnação da região comprometia o maior projeto de revitalização já realizado na cidade”, diz o júri na justificativa da premiação. E complementa: “A correta análise mercadológica, que norteou o planejamento do empreendimento, e a ousadia da Cury foram contempladas com excepcional velocidade de vendas, resultando na comercialização em todas as etapas de lançamento e desbravando um novo e promissor mercado”.

Mesquita conta que antes do primeiro residencial, havia o questionamento se as pessoas iriam querer morar na região do porto. A Cury, diz ele, acreditou no potencial da região, “com mobilidade, lazer e comodidade” para atrair moradores. Nesse sentido, os chamarizes, na visão do executivo, são o acesso rápido ao centro da cidade, a estrutura de drenagem da área e o cabeamento de internet. Nas imediações há atrações como o Boulevard Olímpico, o Museu do Amanhã, o AquaRio e a Roda Gigante. “São equipamentos que alteraram a região”, diz.

Além das três fases do Rio Wonder, de julho a setembro de 2021, a Cury apresentou dois novos projetos no primeiro semestre, somando mais 1,6 mil unidades. “Em um ano, foram 2.900 apartamentos lançados e 2.500 vendidos”, informa Mesquita. Segundo ele, as habitações lançadas na primeira fase foram vendidas por R$ 6,5 mil o m². Hoje, o preço está em R$ 9 mil.

Venda de cobertura fica abaixo da barreira de R$ 100 mil o m2

O Tom Delfim Moreira foi lançado em setembro de 2021, com um preço médio de R$ 100 mil por m², para as seis unidades residenciais. “Nenhum residencial no Brasil tinha superado essa barreira dos R$ 100 mil”, avalia o CEO da Gafisa, Guilherme Benevides. “Isso mostra a força do nosso projeto e reflete o quão forte é esse mercado de altíssimo luxo no Rio.” Em junho, foi noticiada a venda da cobertura duplex, de 500 m² por R$ 42 milhões, atingindo a marca de R$ 84 mil por m². “A Gafisa não confirma nem divulga o preço”, diz Benevides. “O que posso dizer é que não é exatamente esse o valor.” A imobiliária Lopes, responsável pela venda da cobertura, ratifica o valor de venda, “intermediada em janeiro deste ano”, embora a notícia tenha saído em junho.