Para Secovi e o júri do Master Imobiliário, Rio dá sinal de retomada do setor

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Premiadas com o Master Imobiliário, as cinco edificações do Rio de Janeiro incluem três condomínios de alto luxo e um empreendimento popular de moradia para classe média baixa. “É um sinal de recuperação do mercado carioca”, diz Rodrigo Luna, presidente do Secovi-SP, que aplaude o sucesso e a qualidade dos projetos.

Um dos laureados foi o Oceana Golf, na Barra da Tijuca. São 240 apartamentos, em seis torres, de 21 andares. Com um valor geral de vendas (VGV) de quase R$ 1 bilhão, segundo o voto da comissão julgadora, “é um grande marco da retomada” do Rio.

“Foi a nossa estreia no mercado de alto luxo carioca”, afirma Alex Veiga, CEO da Patrimar Engenharia, que recebeu dois troféus nesta edição do Master Imobiliário – o outro foi pelo empreendimento La Réserve, um residencial de luxo, em Nova Lima (MG).

No Oceana Golf, os apartamentos – de 191 m² a 264 m², todos com quatro suítes – têm um tíquete médio de R$ 4 milhões. Com um espelho d’água de 123 metros de extensão, o projeto do escritório Feu Arquitetura tem paisagismo de Benedito Abbud e design de interiores de Débora Aguiar. Foi lançado em outubro do ano passado.

“Era para ser em duas fases, mas o sucesso de vendas das três primeiras torres foi tanto que antecipamos o lançamento das outras três para o mesmo mês”, diz Veiga.

Ele considera o terreno especial pela dimensão. São 25 mil m². Nos fundos, faz divisa com o campo de golfe olímpico do Rio de Janeiro.

“Tivemos a percepção de uma oportunidade”, lembra o executivo, comentando que adquiriu mais terrenos para novos projetos.

Inteligência

Recém-lançado, o Atlântico Golf tem o mesmo VGV, na beira de R$ 1 bilhão. “São 320 unidades com tíquete médio de R$ 3 milhões”, conta o CEO da Patrimar, dizendo que os investimentos foram fruto da inteligência de mercado. “Nós fizemos pesquisas mercadológicas, que apontaram redução enorme do estoque na Barra.”

Com 59 anos de atuação, o grupo Patrimar começou em Minas Gerais e hoje, além do Rio, também está presente no interior de São Paulo.

“O jeito carioca é diferente do paulista e do mineiro”, analisa Veiga, que considera fundamental conhecer a cultura local. “A cidade do Rio é apaixonante.” Segundo ele, 2021 foi espetacular. “O melhor ano da nossa história. Lançamos R$ 1,3 bilhão e vendemos quase R$ 1 bilhão. Neste ano, com lançamento do Atlântico, também já estamos em torno da mesma faixa.”

No mesmo segmento do Oceana, outros dois projetos de altíssimo padrão, premiados com o Master, são Rio by Yoo, da RJZ Cyrela, e Tom Delfim Moreira, da Gafisa. Na outra ponta, o troféu foi para o Rio Wonder, da Cury, um projeto para baixa renda e classe média na região do porto.

Rio by Yoo, da RJZ Cyrela; outro projeto de altíssimo padrão premiado com o Master Imobiliário. Foto: Fabio Seixo/RJZ Cyrela

“O mercado de luxo é bastante resiliente, não se afeta nas crises”, analisa José Romeu Ferraz Neto, presidente da Fiabci-Brasil, considerando que, em relação à baixa renda, o Rio não vinha acompanhando o mesmo ritmo de São Paulo. “Agora, pujante, está absorvendo imóveis econômicos, de médio e alta padrão.”

Segundo ele, a alta renda se comporta de maneira homogênea e a média renda é mais sensível. “Baixa renda, dependendo da política habitacional, é resiliente, mas a carência é enorme.”