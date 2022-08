Foco em sustentabilidade é marca de empreendimentos premiados

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Um prédio corporativo, um shopping e um centro logístico, representando segmentos comerciais, foram contemplados na categoria Empreendimentos do Master Imobiliário. Os três têm em comum a sustentabilidade e o sucesso de vendas. São eles, respectivamente, o Serafina Corporate, da Patriani, shopping ParkJacarepaguá, da Multiplan, e Prologis Dutra, da Prologis.

Inaugurado em novembro de 2021, o ParkJacarepaguá já estava com 96,7% de ocupação ao fim do segundo trimestre deste ano. “O que é excelente para um empreendimento inaugurado há menos de um ano”, diz Marcello Kaminitz Barne, vice-presidente de Desenvolvimento da Multiplan.

ParkJacarepaguá, da Multiplan; centro de compras tem usina de energia solar instalada em uma área de 16 mil metros quadrados, no telhado da edificação. Foto: Luke Garcia/Multiplan

Localizado em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, o shopping do grupo Multiplan é composto por 230 lojas e oferece opções de lazer como pista interna de patinação no gelo, parques externos, cinemas, área de alimentação com pé direito triplo, além de área gourmet com dez restaurantes e centro de eventos com 3 mil m².

“O sucesso do shopping coroa a correta análise de mercado, a identificação da oportunidade estratégica e o desenvolvimento de um produto de qualidade superior, que agrega valor e qualifica todo o seu entorno”, avaliou o júri.

O centro de compras foi projetado e construído a partir de tecnologias sustentáveis. Um exemplo é a usina de energia solar instalada em uma área de 16 mil m² no telhado da edificação. Tem capacidade para abastecer cerca de 15% da necessidade de energia do shopping, o que equivale ao consumo de 620 residências, segundo a Multiplan.

O shopping possui estação própria para tratamento de efluentes, com capacidade superior a 36 mil m³ de esgoto ao ano, gerando economia de cerca de 35% no consumo de água potável. É dotado de sistema de reúso de águas pluviais, além de um sistema de ar-condicionado inteligente, que gera uma economia de aproximadamente 20% de energia.

A Multiplan também implementou melhorias na área de influência do empreendimento. “Contribuímos com R$ 50 milhões em melhorias do entorno feitas pela Prefeitura”, diz Barne. De acordo com ele, foram mais de dez projetos de revitalização de vias públicas e na infraestrutura feitos em parceria com a prefeitura.

Também no Rio de Janeiro, em um terreno de quase 550 mil m², o Prologis Dutra abriga seis edifícios, totalizando cerca de 200 mil m² de área construída. Localizado a 700 metros da Rodovia Presidente Dutra e a apenas 1,2 km do início da Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, o empreendimento oferece mais do que boa localização. Dotado de portaria com controle de acesso, vestiários climatizados, restaurante, praça de convívio, auditório e áreas de apoio para caminhoneiros, conta ainda com geração de energia solar para atender parte da área comum.

O Prologis Dutra possui selo LEED Platinum, certificado ecológico internacionalmente reconhecido; empreendimento tem cerca de 200 mil metros quadrados de área construída. Foto: Ana Mello/Prologis

O condomínio logístico já está 100% locado, segundo Armando Fregoso, country manager da Prologis no Brasil. O júri ressalta que a “líder mundial em desenvolvimento e administração de galpões logísticos tem como estratégia se estabelecer o mais próximo possível das grandes cidades, onde há escassez e valorização de grandes terrenos”.

O Prologis Dutra foi o primeiro empreendimento da companhia, em todo o mundo, a receber a Certificação LEED Platinum. “Isso significa que a empresa atendeu os requisitos máximos de sustentabilidade”, diz Fragoso. Ele lembra que o LEED (Leadership in Energy and Environment Design) é o selo ecológico com maior reconhecimento internacional. “São oito categorias, e a Platinum é a mais alta.”

Desenvolvimento sustentável é também o que a Construtora Patriani buscou ao erguer o Serafina Corporate, que também abriga a nova sede da empresa em Santo André (SP). São 15 pavimentos, com lajes que vão de 116,30 m² a 246,28 m².

“De design futurista, possui fachada ventilada com circulação do ar de maneira a garantir conforto térmico e menor consumo de ar-condicionado. A fachada tem parte em pele de vidro e parte com revestimento cerâmico, que dificulta a adesão de sujeira e faz com que a água da chuva seja suficiente para mantê-la limpa, além de anular gases tóxicos equivalentes à emissão de 108 carros rodando 30 km por dia”, diz o voto dos jurados.

A comissão julgadora ainda destaca a fazenda solar na cobertura, que atende a 70% da necessidade de energia para áreas comuns.

CEO da companhia, Bruno Patriani diz que o Serafina Corporate foi o primeiro prédio do Grande ABC a conquistar a certificação Aqua-HQE de Sustentabilidade, de alta qualidade ambiental. “Desde os primeiros passos da obra no canteiro até a entrega, fomos avaliados e condicionados a cumprir as exigências de redução de impacto ambiental, reutilização de recursos naturais e a busca por tecnologias que realmente comprovassem a eficiência na edificação”, conta.

O executivo acrescenta, aos “diferenciais verdes”, ar-condicionado alimentado a gás natural e elevadores com tecnologia regenerativa, que gera até 60% da energia. “Além da sustentabilidade, optamos por construir pavimentos grandes, que comportam boa disposição de ambiente para vários segmentos de atuação”, diz o executivo. “Como o prédio foi entregue em maio de 2021, a Patriani optou primeiramente por ocupar o Serafina Corporate. Neste momento, estamos desenvolvendo as melhores estratégias para locação das salas comerciais dos andares disponíveis”, afirma Patriani.