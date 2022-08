Sustentabilidade, urbanismo e gestão são destaques no interior paulista

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Soluções sustentáveis, preservação do meio ambiente e uma nova gestão empresarial são os destaques dos três projetos vencedores do Master Imobiliário situados no interior paulista: a Artesano Urbanismo, no quesito “Preservação do Meio Ambiente”; a Habiarte, por “Soluções Urbanísticas”; e a M Vituzzo Empreendimentos por “Gestão de Empreendimentos Imobiliários”.

O condomínio Artesano Galleria, em Campinas (SP), é um empreendimento com 233 lotes, com tamanho médio de 500 m², que implantou ações sustentáveis. O projeto, lançado em julho de 2021 e que será entregue em julho de 2023, já está com todos os lotes vendidos e terá 295 m² de área verde por habitante – muito mais do que os 12 m² recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Acreditamos que o futuro das cidades está no urbanismo sustentável”, afirma Claudia Yassuda, diretora de negócios e operações da Artesano. Ela conta que a preservação e a regeneração das matas nativas estão inseridas na concepção do projeto. “Estamos triplicando as áreas de mata e fazendo a substituição de todas as espécies exóticas por nativas.”

Além das ações sustentáveis como adoção de energia solar, reúso de água e telhados verdes, o Artesano Galleria tem em suas edificações estruturas em madeira, que absorvem carbono ao invés de emiti-lo, o que ocorre com outros materiais utilizados pela construção civil. “Queremos mostrar que sofisticação e sustentabilidade podem caminhar juntas”, afirma Claudia.

Para o júri, o empreendimento “nasce com ações totalmente sustentáveis, refletidas no cuidado com as nascentes e o entorno, na execução da obra e com os funcionários, bem como nas ações de marketing e vendas, envolvendo estande, brindes, outdoors e folhetos”.

Do ponto de vista tecnológico, o empreendimento contará com fibra ótica, controle de acesso por meio de reconhecimento facial e assistente virtual para comunicação entre casas, portaria, a associação de moradores e concierge.

Felipe Bortolotto, gerente comercial e de marketing da Artesano Urbanismo, informa que o condomínio terá clube completo (salão de festas e de jogos, coworking, brinquedoteca, espaço fitness, piscinas, quadras poliesportivas etc) e espaços de lazer ao ar livre. Com 100% dos terrenos vendidos (a construção dos imóveis fica a cargo dos compradores), ao preço de R$ 1.300 por m², o empreendimento alcançou valor geral de vendas (VGV) superior a R$ 140 milhões, de acordo com o júri.

Bairro

Premiado em Soluções Urbanísticas, o empreendimento Jardim Ilhas do Sul, da Habiarte, está localizado na zona sul de Ribeirão Preto (SP). Oferece lotes destinados a prédios residenciais.

“Trata-se de um bairro residencial fechado. São 21 lotes com área média de 4,5 mil m² cada, na localização mais nobre da cidade e entregue com 100% da infraestrutura pronta e acabada”, diz João Marcelo de Andrade Barros, CEO e sócio da empresa.

O Jardim Ilhas do Sul, em Ribeirão Preto; dos 20 lotes, 13 já foram vendidos. Foto: Victor Campos/Habiarte

O júri elogiou a visão estratégica da empresa, por adquirir a área em busca de alternativas para o mercado. A empresa desenvolveu um master plan e, como resultado, segundo os jurados, promove “a inserção de significativas soluções urbanísticas, contempla a visão e a determinação da empresa e dotam Ribeirão Preto de um novo e já consagrado bairro”.

Entre as soluções urbanísticas do bairro, situado em uma gleba de 160 mil m², destacam-se o paisagismo com parque linear e inserção do verde e lazer ao longo dos lotes, infraestrutura toda subterrânea e lotes maiores para permitir projetos arquitetônicos.

“Era um vazio urbano em plena zona sul da cidade, agregando pouca utilidade à comunidade local”, afirma o CEO, que garante: “O Ilhas do Sul promoveu o desenvolvimento urbano da região”. O projeto proporcionou ao mercado imobiliário, segundo ele, terrenos para que as incorporadoras desenvolvam seus empreendimentos com qualidade urbanística e segurança.

Dos 20 lotes, 13 já foram vendidos, nos quais dois empreendimentos estão em fase de conclusão. Há previsão de lançamento de outros quatro até o final de 2023.

Novo rumo

A empresa M Vituzzo destacou-se em Gestão, trazendo o sugestivo título em seu projeto: “Wonder - Do Caos ao Case”. O lançamento do Wonder Cidade Jardim, em São José dos Campos (SP), estava previsto para abril de 2021. Mas foi revisto por causa dos aumentos nos custos operacionais e administrativos, diminuição de demanda, valor baixo do metro quadrado, entre outros fatores provocados, sobretudo, pela pandemia do coronavírus, de acordo com a empresa.

“Ao longo de um período de diagnósticos, implantação de soluções, alterações de projetos e renegociações, inclusive com apoio psicológico, palestras online e atendimento personalizado para motivar a equipe envolvida, o projeto pôde ser lançado, e os resultados, hoje, estão em patamares superiores aos iniciais. Graças à competência e ao desempenho de todos os envolvidos, a empreitada de êxito é a efetiva premiação da empresa na gestão do Wonder Cidade Jardim”, afirma o júri no seu voto.

“Estávamos vivendo uma pandemia sem precedentes. O Plano São Paulo (estratégia do governo estadual para enfrentar a covid-19) vinha sofrendo alterações semanais, com restrições ao comércio, o que impedia a abertura do plantão de vendas. Precisamos recriar estratégias para atendimento dos clientes de forma virtual”, conta Marco Aurélio de Souza Vituzzo, diretor de Incorporação e cofundador.

Segundo ele, as incertezas com relação ao lançamento, somadas ao momento que todos viviam individualmente, estressaram a equipe, que começou a dar sinais de esgotamento mental. A empresa, então, contratou uma psicóloga para atendimentos em grupo e individual. “Isso foi determinante para reduzir os níveis de estresse em todos os departamentos”, diz Vituzzo. De acordo com ele, com as vendas corrigidas e feitos os reajustes das unidades em estoque, “a Vituzzo tem sua receita valorizada”.

Estande da M Vituzzo em São José dos Campos; lançamento do Wonder Cidade Jardim estava previsto para 2021, mas foi revisto por uma série de problemas em meio à pandemia. Foto: M Vituzzo

O condomínio Wonder Cidade Jardim está situado na área de influência do Jardim Satélite, é composto por 300 unidades distribuídas em duas torres, com áreas entre 54 m² e 85 m². Já foram vendidos 253 apartamentos por um valor médio de R$ 8,5 mil o m².

O sistema de redução de ruído é um dos grandes diferenciais do empreendimento. “Este é um item de desejo dos moradores, principalmente depois que as pessoas foram obrigadas a ficar ‘presas’ em casa”, diz Marco Aurélio.

Ele conta que as plantas do Wonder também incluem janelas maiores do que as do padrão de mercado. “As chamadas Wide Windows são ‘respiro’ ao morador que permaneceu enclausurado em seu apartamento. As pessoas passaram a valorizar uma integração maior do ambiente interno com o externo”.