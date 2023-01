Material escolar: Diferença de preços pode chegar a mais de 260%; veja dicas para economizar

O início de janeiro geralmente é o período escolhido para as compras de materiais para o novo ano escolar - e a pesquisa de preços continua essencial para que os consumidores consigam economizar. Segundo levantamento do Procon-SP, a diferença entre preços de itens de material escolar em vários estabelecimentos pode ultrapassar 260%.

Com diferença de preço de 262,50%, a caneta esferográfica Economic 1,0mm da Compactor foi o produto que apresentou a maior variação do levantamento. O item é vendido a R$ 2,90 em um estabelecimento e, em outro, a R$ 0,80, uma diferença em valor absoluto de R$ 2,10. O preço médio do produto foi de R$ 1,70.

O levantamento foi realizado pelo núcleo de pesquisa da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2022, nos sites de oito lojas: Amazon, Americanas, Gimba, Kalunga, Lepok, Livrarias Curitiba, Magazine Luiza e Papelaria Universitária.

A pesquisa comparou os preços de 80 itens, dos seguintes tipos de produtos: apontador de lápis, borracha, caderno, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis preto, lapiseira, marca texto, massa de modelar, papel sulfite, refil para fichário, régua, tesoura e tinta para pintura a dedo.

Diferença entre preços de itens de material escolar em vários estabelecimentos pode ultrapassar 260%. Foto: Werther Santana/Estadão

Veja abaixo as cinco maiores diferenças de preço encontradas pelo Procon-SP. A pesquisa completa pode ser encontrada no site do órgão de defesa do consumidor.

Produto / Diferença de preço

Caneta esferográfica Economic 1,0mm, da marca Compactor / 262,50% Massa de modelar (caixa de 12 cores) Abelinhas Soft 180g, da marca Acrilex / 217,07% Massa de modelar (caixa de 6 cores) Abelinhas Soft 90g, da marca Acrilex / 211,14% Caneta esferográfica Bille 508N 0,4mm, da marca Stabilo / 190,67% Caderno capa dura, brochura, Linha D+, 1/4, 96fls., da marca Tilibra / 182,05%

A pesquisa incluiu somente produtos vendidos em, no mínimo, três dos sites visitados. Foram coletados os preços anunciados à vista no cartão de crédito, sem considerar valores de frete. Nos marketplaces, foram coletados os menores preços entre as diversas ofertas.

Consumidores podem pesquisar os preços do material escolar em diversos estabelecimentos para conseguir economizar. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O Procon-SP destaca que, na comparação de 69 itens comuns às pesquisas realizadas em 2022 e 2021, foi constatado, em média, um aumento de 13,95% nos preços, enquanto o IPC-Fipe do período apresentou variação de 7,35%.

Dicas para compras do material escolar

Além de orientar o consumidor a pesquisar os preços em diversos estabelecimentos, o Procon faz algumas recomendações para que os consumidores economizem no momento de comprar o material escolar. Veja a lista:

Antes de ir às compras

É interessante verificar quais dos produtos da lista de material o consumidor já possui em casa e se estão em condição de uso, evitando compras desnecessárias;

É recomendada também a troca de livros didáticos entre alunos.

Na hora das compras