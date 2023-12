O McDonald’s espera abrir quase 10 mil restaurantes nos próximos quatro anos, um ritmo de crescimento sem precedentes até mesmo para a maior rede de hambúrgueres do mundo. Em uma atualização aos investidores na quarta-feira, 6, a gigante do fast-food disse que pretende ter 50 mil restaurantes em operação em todo o mundo até o final de 2027. O McDonald’s tinha 40.275 restaurantes no início deste ano.

A empresa planeja abrir 900 novas lojas nos EUA e 1.900 em mercados internacionais, com restaurantes operados pela empresa e franqueados, como no Canadá, Alemanha, Reino Unido e Austrália. O McDonald’s planeja outras 7 mil lojas em mercados internacionais que são operados por licenciados. Mais da metade dessas lojas seriam na China.

O McDonald’s disse que o crescimento explosivo da demanda por entrega torna crítico fazer com que as localizações dos restaurantes sejam mais próximas dos clientes, para que os alimentos possam chegar mais rápido e mais quentes. O delivery do McDonald’s representou US$ 1 bilhão em vendas globais em 2017, valor que já cresceu para mais de US$ 16 bilhões.

O CEO Chris Kempczinski disse que os novos restaurantes provavelmente terão áreas de coleta dedicadas para motoristas de entrega, para aliviar o congestionamento dos restaurantes. Mas ele disse que é importante abrir restaurantes de verdade e não apenas cozinhas focadas em delivery.

“Nem todo mundo quer entrega em todas as refeições. Às vezes, eles querem ir ao restaurante com a família”, disse Kempczinski, em entrevista à Associated Press.

Kempczinski disse que não está preocupado em canibalizar as vendas das localizações existentes do McDonald’s. Nos EUA, disse ele, as mudanças populacionais deixaram muitas partes do país mal servidas. O McDonald’s também quer evitar que os concorrentes adquiram bons imóveis, disse ele.

Manu Steijaert, diretor de atendimento ao cliente do McDonald’s, disse que foram necessários 33 anos para a empresa abrir seus primeiros 10 mil restaurantes; em comparação, foram necessários 18 anos para crescer de 30 mil para 40 mil.

A empresa está se sentindo pressionada para acompanhar seus pares em rápido crescimento. A Starbucks disse no mês passado que planeja abrir 55 mil lojas em todo o mundo até 2030, em comparação com 38 mil hoje.

Nuvem deve acelerar processos

O McDonald’s também anunciou uma parceria plurianual com o Google Cloud. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

Kempczinski disse que mover a computação dos restaurantes para a nuvem – em vez de depender de servidores mais lentos – vai acelerar coisas como recomendações de menu em quiosques de pedidos ou na via do drive-thru. O novo sistema também ajudará os gestores a otimizar a equipe, por exemplo, recomendando um funcionário adicional em uma máquina de bebidas, se a procura justificar isso.

O diretor financeiro do McDonald’s, Ian Borden, disse que a empresa tem confiança para investir em novas lojas e novas tecnologias devido ao seu forte desempenho. As vendas nas mesmas lojas do McDonald’s aumentaram quase 9% em todo o mundo no terceiro trimestre, mesmo com a ligeira queda do tráfego nos EUA.

A empresa está focada em itens essenciais do menu, como o Quarterão e batatas fritas que, segundo o McDonald’s, representam 65% das vendas em todo o sistema.

Hambúrgueres com pães mais macios e torrados na hora, queijo mais derretido e mais molho Big Mac chegarão aos restaurantes dos EUA até o final de 2024 e à maioria dos outros mercados até o final de 2025.

O McDonald’s disse que suas vendas de frango já atingiram US$ 25 bilhões anualmente, no mesmo nível das vendas de carne bovina, e estão crescendo rapidamente. A empresa planeja levar seu sanduíche McCrispy a quase todos os mercados globais até 2025.

Jo Sempels, presidente dos mercados licenciados internacionais do McDonald’s, disse que a empresa também vê oportunidade significativa para aumentar as vendas de café. A empresa já vende 8 milhões de copos de café por dia, disse ele, mas o crescimento tem sido prejudicado por uma abordagem fragmentada. O McDonald’s planeja promover uma marca – McCafe – e reduzir a lista de fornecedores de equipamentos para que seu café seja mais consistente globalmente, disse Sempels. / AP