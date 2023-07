McDonald’s planeja testar nova ideia de restaurante inspirada em personagem alienígena

O McDonald’s está planejando testar um novo formato de restaurante chamado “CosMc’s”, em homenagem a um personagem pouco conhecido do McDonald’s: um alienígena. As informações são da CNN.

CosMc é um personagem alienígena da rede de fast food Foto: McDonald's Fandom Wiki/Reprodução

“O CosMc’s é um conceito de formato pequeno com toda a essência do McDonald’s, mas com sua própria personalidade única”, disse o CEO Chris Kempczinski durante uma ligação com analistas para discutir os resultados financeiros do segundo trimestre da empresa.

O McDonald’s planeja começar a testar o conceito em algumas localidades no próximo ano.

A famosa rede de fast food já experimentou conceitos de restaurantes menores, como o McDonald’s Express, embora não esteja claro se o CosMc’s seguirá esse modelo.

Recentemente, a rede teve sorte com seus personagens, especialmente Grimace, que inspirou um milkshake roxo de edição limitada e criou uma tendência no TikTok. Graças à influência de Grimace, as vendas aumentaram no segundo trimestre, segundo a reportagem.

“Neste trimestre, o tema é - bem, para ser honesto, o tema foi Grimace”, disse o CEO Chris Kempczinski durante a ligação com analistas na quinta-feira, 27. “Grimace tem estado em todo lugar nos últimos meses... esse fenômeno viral é mais uma prova do poder do marketing do McDonald’s hoje em dia.”