Um café quente derramado de US$ 0,49 do McDonald’s se tornou uma piada nacional, uma letra de uma música de Toby Keith e um assunto interminável para talk shows depois que uma mulher de 79 anos processou, com sucesso, a rede de fast-foods pelas queimaduras de terceiro grau que sofreu com um banho de vapor em uma xícara de café em 1992.

Agora, três décadas depois, outra mulher diz que foi gravemente ferida pelo mesmo líquido escaldante. Mable Childress, 85 anos, supostamente sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau causadas por um café do McDonald’s ao sair de um drive-thru em São Francisco, Califórnia (EUA), no início deste ano.

De acordo com uma ação movida na semana passada no Tribunal Superior de São Francisco, a ida de Mable ao McDonald’s em 13 de junho terminou com “queimaduras graves” depois que ela recebeu um copo com tampa que não estava devidamente fechada. Ao tentar tomar um gole, a tampa se soltou, encharcando suas pernas, virilha e estômago com café quente, segundo a ação, que não especifica a temperatura da bebida derramada.

Mable imediatamente tentou relatar o incidente e pediu para falar com um gerente, mas três funcionários “se recusaram a ajudá-la”, de acordo com o processo. Depois de passar uma hora sem ninguém ajudá-la, ela foi para o pronto-socorro, disse Dylan Hackett, advogado de Mable.

“O que acontece é negligência por parte do McDonald’s”, disse Hackett ao The Washington Post. Ele acrescentou que o incidente deixou Childress com cicatrizes, dores físicas e emocionais contínuas e uma série de despesas médicas.

O McDonald’s não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Post feito nesta semana. Peter Ou, o proprietário e operador da franquia que a mulher visitou, disse ao Today que seus “restaurantes têm protocolos rígidos de segurança alimentar em vigor, incluindo o treinamento da equipe para garantir que as tampas das bebidas quentes estejam seguras”.

“Levamos a sério todas as reclamações dos clientes – e quando a sra. Childress nos relatou sua experiência mais tarde naquele dia, nossos funcionários e equipe administrativa falaram com ela em poucos minutos e ofereceram assistência”, disse Peter Ou ao programa, em um comunicado. “Estamos analisando detalhadamente esta nova reivindicação legal.”

Em julho, um júri na Flórida concedeu US$ 800 mil em indenização à família de uma menina de 7 anos que sofreu queimaduras de segundo grau depois que um Chicken McNugget caiu em sua coxa em 2019. Nove anos atrás, uma mulher da Califórnia processou a empresa após a tampa colocada “negligentemente, descuidadamente e indevidamente” em seu café se soltou, fazendo com que o líquido derramasse e a queimasse. E no conhecido caso de 1992, café quente encharcou as calças de moletom de algodão de Stella Liebeck, mandando-a para o hospital por oito dias enquanto era submetida a um enxerto de pele.

Mable Childress, uma idosa de 85 anos, supostamente sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau causadas por um café do McDonald’s ao sair de um drive-thru. Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Arquivo

“A temperatura do café quente já foi litigada antes... Portanto, parece que é um problema constante com o McDonald’s”, disse Hackett, acrescentando que sua cliente espera que o caso faça o McDonald’s repensar as altas temperaturas de seus alimentos.

Em 1994, um júri no Novo México decidiu por unanimidade conceder a Stella, a primeira vítima conhecida, US$ 2,7 milhões em danos punitivos pelo derramamento de café que queimou 16% do seu corpo. Embora o júri tenha ouvido evidências de pelo menos 700 relatórios apresentados sobre queimaduras e sobre a temperatura do café que poderia causar ferimentos graves em questão de segundos, a idosa foi amplamente vilanizada no tribunal da opinião pública, disse John Llewellyn, professor de comunicações na Wake Forest University.

“Tornou-se uma questão de mulher, café e milhões de dólares, e depois as pessoas tomaram isso como uma licença para dizer que os tribunais são loucos e os queixosos são gananciosos”, disse ele. “Mas o que faltou em toda esta equação foi o contexto por trás do veredito, que foi apagado das notícias.”

O caso se tornou “o garoto-propaganda da questão: como as pessoas entendem uma história tão fenomenalmente errada?”, Llewellyn disse. As campanhas que pressionavam pela reforma da responsabilidade civil utilizaram o caso do café quente como um excelente exemplo de um processo frívolo - embora o McDonald’s tenha admitido em tribunal que sabia do risco de queimaduras provocadas pelo seu café quente há mais de uma década, disse ele.

À medida que o caso de Mable se desenrola, Llewellyn disse que espera que as pessoas considerem os fatos desta vez. “Da última vez, o quê e o porquê não entraram na história”, disse ele. “Foi: ‘Caramba, US$ 2,7 milhões e café quente’, mas não: ‘Por que um júri consideraria que uma empresa foi insensível com seus clientes?’ Espero que desta vez evitemos um julgamento precipitado e paremos para dizer: ‘Existe algum conjunto de circunstâncias sob as quais isso pode fazer sentido?’”