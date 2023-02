A consultoria multinacional McKinsey planeja demitir cerca de 2 mil funcionários nas próximas semanas - ainda não há um número exato de quantas pessoas deixarão a companhia.

A McKinsey foi fundada em 1926 e tem atualmente 45 mil funcionários, com presença em mais de 65 países. A reestruturação interna recebeu o nome de “Projeto Magnolia” e visa centralizar alguma funções das equipes de suporte, com alterações na forma como são organizadas. As áreas mais atingidas devem ser as de recursos humanos, tecnologia e comunicação, segundo o jornal “Financial Times”.

“Nós estamos redesenhando a maneira como nossas equipes que não atendem ao cliente operam pela primeira vez em mais de uma década, para que essas equipes possam efetivamente apoiar e escalar com nossa empresa”, afirmou em comunicado oficial o diretor de comunicações da companhia, DJ Carella.

No texto, Carella diz que a McKinsey continua em processo de contratar profissionais que prestam atendimento direto aos clientes, área com alta demanda no mercado. Em 2021, a empresa registrou lucro recorde de US$ 15 bilhões.

Consultoria McKinsey é uma das maiores empresas do setor Foto: Nappy

Empresas dos setores financeiro e de tecnologia têm anunciado grandes demissões recentemente. Companhias como Google, Amazon, Meta e Microsoft, além dos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley anunciaram reduções na sua força de trabalho, em meio a uma desaceleração na demanda dos serviços após a pandemia e a previsão de uma recessão nos próximos meses.

