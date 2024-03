Mercado vê Selic em 9,25% no fim do ciclo de cortes; maioria espera queda de 0,5 ponto em junho

Pela sexta vez seguida, o Banco Central reduziu nesta quarta a Selic em 0,50 ponto porcentual. Os juros básicos da economia caíram de 11,25% para 10,75% ao ano, em decisão unânime. O Copom também alterou a sinalização para os próximos passos. No comunicado, o órgão se comprometeu com apenas mais um corte de 0,50 ponto e mudou a indicação que até aqui vinha sendo feita de manutenção no ritmo de cortes para as “próximas reuniões”, no plural. O termo foi usado, desta vez, no singular. A próxima reunião está marcada para maio, quando o juro deve cair para 10,25%.

O fim do atual ciclo de afrouxamento monetário segue esperado para setembro de 2024. Mesmo com a retirada do plural, o cenário majoritário segue de cortes de 0,50 ponto porcentual em maio e junho. Entre as 50 casas que enviaram estimativas para os dois encontros, 30 (60%) preveem manutenção do ritmo em junho, contra 20 (40%) que esperam redução para 0,25 ponto.