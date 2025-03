Análise | Remédio do governo para a inflação alta é mais estímulo ao consumo. Como isso pode dar certo?

A inflação brasileira em fevereiro deu uma estilingada e foi a 1,31%, maior patamar para o mês desde 2003. Em 12 meses, chegou a 5,06%, bem acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central (3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, para mais ou para menos). É um problema extra para o BC, já que agora está em vigor a “meta contínua” — ou seja, seis meses com o IPCA acima do teto da meta já será considerado um descumprimento. Mas é um problema maior, claro, para a população, que vê o seu poder de compra ser corroído.

Em fevereiro, a inflação foi puxada pela energia elétrica (um aumento excepcional decorrente da recomposição das tarifas, após o pagamento de um bônus pela hidrelétrica de Itaipu em janeiro) e pela educação (esta, uma alta sazonal). Mas os preços dos alimentos também voltaram a ter um aumento razoável (0,7%). E alimentos não discriminam classe social — todo mundo precisa comer.

Lula (C) na posse dos ministros Alexandre Padilha (E) e Gleisi Hoffman; presidente sugeriu 'atitude mais drástica' para conter preços dos alimentos Foto: Wilton Junior/Estadão

Na semana passada, o presidente Lula vociferou contra essa situação. “A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica (para o preço dos alimentos). Mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter de tomar atitude mais drástica, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro”, disse, durante evento em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Campo do Meio (MG).

PUBLICIDADE As medidas anunciadas pelo governo para isso, porém — principalmente zerar o imposto de importação sobre vários produtos —, foram consideradas por analistas como completamente inócuas. Não parece haver muito mesmo o que o governo possa fazer, exceto esperar a nova safra entrar no mercado e derrubar os preços, pelo menos dos alimentos mais básicos. Lula, porém, parece querer ganhar essa no grito. O que seriam “atitudes mais drásticas”? Controle de preços? Neste momento da história, já parece estar mais do que claro que isso nunca funcionou, e obviamente não iria funcionar agora. A inflação alta é uma das principais pedras no sapato do presidente Lula, a ponta mais visível, para a população, dos problemas macroeconômicos do País. E a alta dos preços passa muito pelas atitudes do governo. O BC já alertou várias vezes: os gastos públicos desenfreados, o aumento do endividamento, as incertezas sobre os rumos do arcabouço fiscal tornam mais difícil o trabalho de controlar a escalada dos preços. Seriam precisos juros cada vez mais altos para isso, com efeitos complicados para a atividade econômica.

Mas qual tem sido a saída do governo para isso? Com a popularidade em baixa, Lula tem se preocupado bem pouco em economizar. Pelo contrário, parece querer estimular ainda mais o consumo, tanto público quanto privado. Recentemente, o governo anunciou a liberação do saldo do FGTS para trabalhadores demitidos e que haviam optado pelo saque-aniversário. A previsão era de injeção de R$ 12 bilhões na economia com isso. Nesta quarta-feira, será publicada a medida provisória que facilita o crédito consignado para trabalhadores formais do setor privado. São medidas que podem acabar se tornando contraproducentes no que se refere à popularidade de Lula: se o consumo aumenta e a inflação não baixa, os juros têm de permanecer altos por mais tempo, deprimindo a economia. Isso não pode ser bom para a imagem de quem sonha com uma reeleição.

Se o governo quer que as pessoas possam gastar mais — o que é louvável em um país pobre como o nosso —, precisaria contrabalançar isso gastando menos, controlando sua dívida, para que os efeitos na economia sejam diluídos. Não é o que se vê, pelo contrário. Com uma eleição difícil apontando no horizonte, o temor da maior parte dos analistas é que haja uma aposta cada vez mais firme no crescimento dos gastos públicos, para induzir o crescimento econômico. O remédio está errado, já vimos esse filme antes. E infelizmente sabemos qual é o seu final.