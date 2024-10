‘Conseguir grau de investimento tem de ser meta fundamental do governo’, diz Mercadante

Mercadante afirmou que o Brasil tem vulnerabilidade fiscal importante e precisa ter muita responsabilidade nesse cenário. O País bateu recorde de arrecadação com impostos em setembro, com R$ 203 bilhões, o que ajuda a conseguir um superávit fiscal, mas o presidente do BNDES disse que é preciso ser realista. “Vamos ter de cortar despesas”, afirmou na abertura de evento da Bloomberg em São Paulo, que conta com a presença do fundador do grupo, Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York.

“Temos um grande desafio fiscal. Precisamos manter o crescimento para resolver o fiscal do Brasil”, disse Mercadante, falando que os pessimistas estão constantemente errando “demais” as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB), que têm tido revisões recentes para cima. “Vamos disponibilizar linha de crédito para essas pessimistas comprarem calmantes”, brincou Mercadante.