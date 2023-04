Mercado vê chance de dólar a R$ 4,80 no curto prazo, mas acima de R$ 5 no fim do ano

Apesar de o dólar à vista ter recuado 4% no primeiro trimestre e já acumular queda superior a 3% em abril, fechando a semana passada abaixo do piso de R$ 5,00 pela primeira vez desde junho de 2022, uma ala do mercado vê espaço para a taxa de câmbio descer até o nível de R$ 4,80 no curto prazo. Eventuais cortes da taxa Selic ao longo do segundo semestre e pressão por remessas no quarto trimestre devem, contudo, repor o dólar acima de R$ 5,00 em dezembro.

Segundo analistas, o real se beneficia da onda global favorável a divisas emergentes em meio à mudança das apostas para o nível da taxa de juros nos EUA no fim do ano e de sinais de vitalidade da economia chinesa. Por aqui, a apresentação da proposta do novo arcabouço fiscal no fim de março eliminou o chamado ‘risco de cauda’ para a trajetória da dívida pública, nas palavras do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Houve também alívio com o resultado do IPCA de março, de 0,71%, que veio abaixo do esperado e ajudou a frear o movimento de piora das expectativas de inflação.

Esse quadro mudou a percepção da relação entre risco e retorno da moeda brasileira. Investidores estão mais propensos a vir ao País buscar os ganhos oferecidos pela taxa de juros real elevada e até para comprar ações domésticas, cujos preços são tidos como ‘muito descontados’. Além disso, há perspectiva de entrada de fluxo comercial relevante com a safra agrícola e maior tendência de os exportadores internalizarem recursos. Do lado técnico, operadores ressaltam que há um vencimento expressivo de opções de venda de dólar programado para abril com preço de exercício em R$ 4,80 - o que faz com que haja interesse de ‘players’ relevantes em pressionar para baixo a cotação da moeda americana no mercado à vista.

“O ambiente global é de dólar mais fraco e a apresentação do arcabouço fiscal foi muito positiva, embora seja preciso ver de fato o que vai ser aprovado. Houve um fluxo muito grande desmonte de posição ‘comprada’ (que ganha com a alta do dólar) de estrangeiros”, afirma o gestor e sócio da Armor Capital, Bruno Martins, ressaltando que, com os ganhos recentes, o real passou a exibir desempenho similar a moeda do México, que também tem taxa de juros elevada, de 11,25%. “Após o arcabouço fiscal, houve um ‘catch up’ com o peso mexicano”.

Segundo dados compilados pela Armor Capital, os investidores estrangeiros possuíam, em 23 de março, uma posição líquida comprada em dólar em US$ 47,9 bilhões, a maior desde 2018. Esses números levam em conta contratos futuros padrão de dólar, mini contratos, swaps cambiais e cupom cambial. De lá para cá, eles reduziram essa posição em mais de US$ 13 bilhões.

É difícil saber exatamente a motivação por trás desse desmonte. Pode haver tanto uma aposta especulativa em favor do real quanto à redução de posições de proteção contra a alta da moeda americana (hedge) que corroa ganhos com aplicação em ativos locais. Em todo caso, essa alteração de dados mostra diminuição dos temores de uma depreciação da moeda brasileira.

O gestor da Armor observa que, além de os estrangeiros estarem vendendo dólar futuro na B3, há fatores que contribuem para perspectiva de mais apreciação do real, como a sazonalidade favorável do fluxo comercial e safra recorde de soja. Considerando o saldo entre balança física e fluxo comercial contratado, exportadores deixaram de internalizar neste ano US$ 5,7 bilhões. Ao longo de todo o ano passado, esse número foi de US$ 40 bilhões.

“Os exportadores estão trazendo mais recursos para o Brasil neste ano. É provável que o dólar cruze R$ 4,80, faça ‘low’ (atinja ponto mais baixo) do ano em abril, que tem também vencimento grande opção de venda de dólar, e depois volte a subir no segundo semestre”, diz Martins, da Armor Capital, que trabalha com dólar a R$ 5,10 no fim do ano, com queda da taxa Selic a partir de junho e tradicional pressão por remessa de recurso ao exterior no último trimestre.

Moeda ainda depreciada

O economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira, vê continuidade da tendência de apreciação do real, caso não haja episódios de aversão ao risco no exterior ou aumento de ruídos políticos locais. Ele observa que, do ponto de vista dos fundamentos macroeconômicos, a taxa de câmbio real - que leva em conta diferencial de inflação externa e interna - ainda está depreciada.

Para Oliveira, o grande propulsor para a baixa recente do dólar veio do exterior, com a mudança da perspectiva para a taxa de juros nos EUA no fim do ano, de mais de 5,50% para menos de 4,50%. “Isso teve grande impacto no valor do dólar frente a divisas emergentes e ajudou o real. Além disso, o real é uma ‘commodity currency’, que se beneficia da recuperação da China”, afirma Oliveira, acrescentando que a redução a proposta do novo arcabouço e a leitura de fortalecimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à ala política do governo ajudaram a derrubar o dólar no mercado local.

O economista-chefe do Pine vê possibilidade de entrada forte de recursos tanto via comércio exterior quanto para investimentos em renda fixa, dados os juros elevados, quanto para a Bolsa, uma vez que há muitas ações com preços atrativos. “Faz sentido para gestores de recursos no exterior aumentarem o peso do Brasil em suas carteiras neste momento”, diz.

Há ainda números robustos de superávit comercial e o fato de grandes exportadores, observa Oliveira, estarem aumentando a internalização de recursos. Empresas podem já ter honrado compromissos no exterior e agora trazem dinheiro por motivos como pagar dívidas locais, reforçar o caixa ou aproveitar a taxa básica de juros interna elevada.

“No frigir dos ovos, a tendência é de apreciação do real, que pode ser interrompida por ruídos políticos e fiscais. Para o fim do ano, a previsão é de dólar em R$ 5,00. Estamos vendo uma desinflação e desaceleração da atividade que vão levar o Banco Central a reduzir os juros”, diz Oliveira.

Dólar fechou a semana passada abaixo do piso de R$ 5,00 pela primeira vez desde junho de 2022. Foto: Paulo Vitor/Estadão

O economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, afirma que seu “modelo de longo prazo” mostra que a taxa de câmbio que estaria neste momento em nível “mais alinhado aos fundamentos”. Ele observa que houve duas ondas de queda do dólar no mercado doméstico. Primeiro, a redução das chances de crise aguda no sistema financeiro americano, que trouxe alívio aos ativos de risco e fez o dólar se afastar de R$ 5,30, nível do qual havia se aproximado no fechamento de 23 de março (R$ 5,29).

Em seguida houve um rearranjo da curva de juros futuros nos EUA com apostas de corte dos FedFunds ainda neste ano e a divulgação da proposta de novo arcabouço fiscal - uma combinação que abriu espaço para o real romper o piso de R$ 5,00. Embora ainda haja dúvidas sobre as premissas embutidas na proposta do novo arcabouço, que trará aumento de carga tributária, Lima diz que o efeito para os preços dos ativos locais foi positivo.

“Depois da aprovação da PEC da Transição, a percepção era de que o governo gastaria muito. E não se sabia a velocidade e o tamanho do gasto público no governo Lula. A proposta do arcabouço não é tão boa como poderia ser, mas pelo menos agora vão discutir como fazer para fechar as contas”, afirma Lima.

Para o economista-chefe da Western, dados mais fracos de atividade e novos sinais de arrefecimento da inflação nos EUA podem tirar mais pressão da política monetária e, por tabela, contribuir para o real ter mais uma rodada de apreciação. Ele alerta, contudo, que é preciso ver como vão se comportar os preços das commodities. “A economia americana vai perdendo força e o dólar também no exterior, o que ajuda o real a se apreciar”, afirma Lima. “Depois disso, a moeda deve voltar a refletir a nossa história, com dúvidas sobre o crescimento com esse aumento de carga tributária previsto no arcabouço”.