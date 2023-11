Mercado de insumos agrícolas se expande no Brasil puxado pelos excelentes resultados do agronegócio

“Lavoro” significa “trabalho”, em italiano. Nenhuma palavra poderia ser mais adequada para denominar uma empresa que atua no agronegócio brasileiro, setor que vem sendo a locomotiva da economia do País, graças a sucessivos recordes de produção e de produtividade impulsionados por investimentos robustos em inovação e tecnologia. Maior distribuidora de insumos agrícolas do Brasil e com forte presença na América Latina, a Lavoro Agro atingiu receita recorde de US$ 1,8 bilhão na safra 2022/23, acréscimo de 24% em comparação à safra anterior.

Loja da Lavoro na cidade de Sorriso (MT) Foto: Lavoro/ Divulgação

O resultado extremamente positivo foi obtido em meio a um cenário de turbulências, como os efeitos da guerra na Ucrânia e a tendência global de queda nos preços de defensivos agrícolas e fertilizantes. Uma série de fatores específicos da Lavoro compensaram com folga as dificuldades, no entanto. “Estamos numa posição única para ampliar nosso market share e aprimorar o desempenho financeiro à medida que as condições de mercado se normalizem”, avalia o CEO, Ruy Cunha.

Além da ampla escala – a cobertura da empresa abrange 60 milhões de hectares na América Latina –, a Lavoro desfruta da integração vertical com a Crop Care, holding com foco na fabricação e importação de insumos químicos, biológicos e especialidades. Um exemplo dos benefícios proporcionados pela holding é a sinergia com o processo de distribuição da Agrobiológica, empresa do grupo focada no mercado de insumos biológicos.

Primeira companhia do segmento sediada na América Latina a ter as ações listadas na Nasdaq, a maior bolsa de tecnologia do mundo, a Lavoro tem apresentado também um forte crescimento por aquisições. Já são mais de 28 desde o início das operações da empresa, em 2017. Uma das mais recentes, concluída no final de julho, envolveu a compra da Referência Agroinsumos, o que permitiu ampliar ainda mais a presença no varejo do Rio Grande do Sul.

“Acreditamos que aliar forte expansão orgânica e inorgânica, com o incremento de tecnologias e serviços, é a avenida necessária para nos mantermos em crescimento e apoiando o verdadeiro protagonista do agro – o agricultor”, finaliza Cunha.