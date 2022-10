Movimentos políticos após a eleição pesam, Ibovespa cai e dólar sobe

Continua após a publicidade

O mercado financeiro está oscilando nesta terça, 4, ainda sob impacto do resultado do primeiro turno da eleição presidencial do último domingo - Lula e Jair Bolsonaro disputarão o segundo turno. Às 14h31, o Ibovespa subia 0,07%, aos 116.213,05 pontos. Já o dólar à vista subia 0,56%, a R$ 5,2025.

As oscilações refletem em parte o noticiário político, inclusive a notícia de que o PDT e o candidato derrotado à Presidência da República Ciro Gomes declararam apoio à candidatura de Lula. “Pessoal montando proteção via dólar”, diz André Luzbel, head de renda variável da SVN Investimentos.

Além disso, o mercado espera por mais informações sobre planos de cada candidato. “O mercado estava aguardando alguma motivação para o dólar continuar caindo e para a Bolsa seguir em alta. Ainda não tem esses motivadores. Então, aproveita para colocar lucros no bolso”, diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.





Montagem mostra Lula e Jair Bolsonaro, que disputarão o segundo turno da eleição presidencial Foto: Nelson Almeida e Evaristo Sá/AFP