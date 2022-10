Mercado reage bem a segundo turno; dólar recua 3% e Bolsa sobe 3,11% na abertura

O mercado financeiro reagiu bem ao resultado das eleições deste domingo, 2, que apontou um segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. O dólar registrava queda de 3% às 10h07, cotado a R$ 5,2335.

Por sua vez, o Ibovespa abriu em forte alta de 3,11%, aos 113.455 pontos.

A avaliação dos economistas é que um segundo turno é positivo por forçar os candidatos a apresentarem com mais detalhes o que pretendem fazer na economia, o que foi evitado até agora. No caso de Lula, que ficou em primeiro lugar na votação de ontem, espera-se alguma sinalização mais firme de como será composta sua equipe econômica.

Resultado das eleições, com segundo turno entre Lula e Bolsonaro, teve boa reação do mercado financeiro; analistas afirmam que candidatos terão de detalhar melhor os planos para a economia. Foto: AP Photos

As ações das estatais registram ganhos consideráveis. Na Petrobras, por exemplo, a ação ON subia 7,92% e a PN avançava 8,26%. Os papéis do Banco do Brasil também abriram em alta de mais de 8%.

A Guide Investimentos disse que já esperava uma reação positiva dos ativos brasileiro hoje em função do resultado das eleições. “Os números mostram um congresso de maioria de centro-direita, o que deve fazer com que um eventual governo Lula tenha de vir para o “centro” para conseguir aprovar medidas no congresso. Além disso, ainda não dá pra descartar uma vitória de Bolsonaro. A reação mais positiva hoje deve vir de empresas estatais”, disse a instituição, em comentário a clientes.

“A gente discutia se Lula levaria no primeiro turno ou não. Ele ainda é favorito para vencer no segundo turno, mas vai ser mais complicado do que, acho, todo mundo estava trabalhando”, disse o economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central. “Ele está perto, não precisa de muito, mas vai ter de puxar os votos do pessoal que votou em (Simone) Tebet e Ciro (Gomes).”

Continua após a publicidade

Segundo ele, o sinal é de que Lula não vai ter carta branca e vai precisar entrar numa negociação mais dura. “É um resultado menos ruim do que com Lula sem qualquer freio”, afirma.

Embora o tempo até o segundo turno seja curto para que o governo Bolsonaro tente aprovar novos estímulos fiscais, Schwartsman alerta, porém, que o resultado das eleições pode levar a uma nova corrida de promessas populistas entre os candidatos.

Juros futuros

No mercado de juros, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 abriu a 12,735%, de 12,77% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía a 11,44%, de 11,58% no ajuste anterior. E o DI para janeiro de 2027 cedia a 11,29%, de 11,53% no ajuste anterior.