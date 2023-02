Mercado eleva projeção de Selic no final do ano de 12,50% para 12,75%

BRASÍLA - Com a indicação do Banco Central de que deve manter a taxa Selic em 13,75% por ainda mais tempo, as expectativas para os juros básicos no fim de 2023 e 2024 ficaram maiores. No Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 13, a mediana para o fim de 2023 passou de 12,50% para 12,75% ao ano, enquanto para o término 2024 avançou de 9,75% para 10%.

No primeiro Comitê de Política Monetária (Copom) do BC do governo Lula, o colegiado afirmou que a incerteza fiscal e a desancoragem de expectativas inflacionárias em prazos mais longos aumentam o custo da desinflação. O BC manteve pela quarta reunião consecutiva a taxa Selic em 13,75% ao ano.

“O Comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período mais prolongado do que no cenário de referência será capaz de assegurar a convergência da inflação”, destacou o BC.

O cenário de referência considera as estimativas da Focus para a Selic. Portanto, o BC indicou que provavelmente será necessário manter o juro em 13,75% para além de setembro, horizonte para o qual o mercado financeiro esperava o primeiro corte quando o Copom se reuniu.

Sede do Banco Central Foto: André Dusek/Estadão

Inflação

A projeção do Boletim Focus para o IPCA - índice oficial de inflação - deste ano oscilou de 5,78% para 5,79%. Para 2024, horizonte cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação do BC, a projeção avançou de 3,93% para 4%.

Atualmente, o foco da política monetária está nos anos de 2023 e, com maior peso, de 2024. A mediana na Focus para a inflação oficial em 2023 está bem acima do teto da meta (4,75%), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central, após 2021 e 2022. Para 2024, a mediana está acima do centro da meta (3%), mas ainda dentro do intervalo que vai de 1,50% a 4,50%.