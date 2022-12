O mercado ainda espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central mantenha a taxa Selic estável, em 13,75% ao ano, na reunião desta quarta-feira, 7. Mas essa avaliação já não é unânime. Desde a pesquisa pré-reunião do Copom feita pelo Estadão/Broadcast em outubro, todos os analistas projetavam juros sem mudanças nesta reunião e na de fevereiro. Mas os movimentos feitos pelo novo governo para ampliar gastos a partir do ano que vem aumentaram as incertezas fiscais e fizeram com que um novo aumento na Selic agora entrasse no radar - pelo menos duas instituições (Austin Rating e Barra Peixe Investimentos) projetam um aumento de 0,25 ponto nesta quarta-feira, 6. Além disso, cresceram as incertezas em relação ao início do ciclo de redução dos juros.

“Precisamos de mais informações com relação ao que o próximo governo irá fazer em termos de política econômica, ainda não temos informações de quem será o ministro da Fazenda”, diz o economista-chefe para Brasil do Rabobank, Maurício Une, que conservou, por ora, o cenário de manutenção da Selic estável até junho de 2023, quando prevê o início do ciclo de cortes. “Por mais que a PEC de Transição sinalize que podemos ter fragilidades fiscais à vista, ainda estamos sem novidades em relação a quaisquer outras medidas que podem ser tomadas para mitigar esse impacto.”

O Rabobank espera a Selic a 11% no fim de 2023 e a 8% em 2024, até o momento sem viés. “Só indicará viés se continuarmos sem ver uma contrapartida de medidas mitigantes”, diz. Caso isso ocorra, Une pontua que seria mais prudente o BC manter a taxa de juros no nível atual por tempo prorrogado, ao invés de retornar os aumentos. “Até porque não temos visto uma deterioração significativa das expectativas inflacionárias.”

Na Tendências, o economista-sênior Silvio Campos Neto espera juros estáveis até julho do ano que vem. Para ele, o nível “bastante elevado” da Selic e a esperada desaceleração da atividade econômica no próximo ano, além da recessão global, indicam que o trabalho da política restritiva já estará concluído em 2023.

O economista avalia que o risco de elevação da taxa para além do nível atual é pouco provável e só aconteceria se a PEC da Transição passasse como tinha sido enviada ao Senado, com gastos acima do teto de quase R$ 200 bilhões. A incerteza quanto ao texto final a ser aprovado no Congresso fez com que a Tendências prorrogasse a expectativa para o começo do ciclo de redução dos juros, de junho para julho, e elevasse a projeção para a Selic ao fim de 2023, de 11,5% para 12%.

Para 2024, a projeção de Selic a 8,5% tem viés de alta, segundo o economista da Tendência. “O fiscal mais frouxo deve levar a uma política monetária mais apertada.

Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decide nesta quarta, 7, a taxa Selic Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O economista da Pezco Helcio Takeda alterou a projeção do início do corte de juros do primeiro trimestre de 2023 para o quarto, com manutenção do juros prevista até novembro. Takeda não descarta, porém, a possibilidade de altas entre 0,25 ponto porcentual e 0,50 ponto entre a primeira e a segunda reunião do Copom em 2023. O desenrolar, segundo o economista, vai depender do desfecho da PEC de Transição, com a quantidade de recursos alocados fora do teto de gastos.

Takeda mantém, por ora, projeção de juros a 12,75% no fim de 2023 e 11,25% no fim de 2024, ambas com viés de alta, em razão de uma potencial deterioração das expectativas de inflação em decorrência do possível aumento do gasto público.