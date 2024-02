Há hoje um silêncio sobre as medidas necessárias para baratear as viagens de ônibus. Em sua última reunião do ano, em 21 de dezembro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o novo Marco Regulatório do Serviço de Transporte Regular Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros (Trip), que reforça o atual monopólio de algumas grandes viações. No apagar das luzes, os cinco diretores do órgão aumentaram as restrições à entrada de novas empresas e desvirtuaram uma política pública que já foi estabelecida (e inclusive chancelada pelo Supremo Tribunal Federal), que é o regime de autorizações.

Entre 2019 e 2021, quando a ANTT testou a abertura do transporte interestadual de passageiros por autorização, o setor ganhou 15 mil linhas, cresceu em 7% no número de municípios atendidos, houve 22% de novas ligações entre cidades, ingressaram 30 novas empresas e o preço das passagens caiu 40%. Sem falar na geração de novos empregos.

Só em 2023, o preço das passagens interestaduais aumentou em torno de 11%. Sem concorrência e com mercados cativos, a situação deve se perpetuar com o novo marco regulatório elaborado na ANTT. Já haviam se manifestado contrários à proposta o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério Público Federal. Até o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade), em julgamento de ato de concentração no setor, defendeu uma maior competição nesse mercado. Ou seja, a proposta é ruim para a economia e para o povo.