Bolsa avança 2,19% com perspectivas positivas no novo governo; dólar cai a R$ 5,35

O Ibovespa encerrou em alta de 2,19%, a 107.641,32 pontos nesta quinta-feira, 5, com perspectivas positivas dos discursos moderados de membros da nova equipe econômica. Já o dólar fechou em queda de 1,84%, cotado a R$ 5,3523.

O índice acelerou a alta e conseguiu defender a marca dos 107 mil pontos, à medida em que as ações do setor financeiro ganham tração acima de 1%, bem como as ligadas ao setor metálico e à Petrobras.

Além disso, algumas falas positivas de membros do novo governo seguem no radar. Há pouco, durante sua posse, a ministra Simone Tebet (Planejamento) disse que “não vai descuidar da qualidade dos gastos”.

Segundo Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, a alta tem de ser vista com cuidado, em meio ao volume baixo dos negócios nos últimos dias, e que ainda é preciso esperar as diretrizes do novo governo. “Acredito que o investidor vai esperar maior definição por parte do novo governo para se posicionar. Temos visto algumas cabeçadas por parte de alguns ministros. Amanhã Lula deve esclarecer o que quer de seus ministros”, diz, ao referir-se à reunião ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com sua equipe, nesta sexta.