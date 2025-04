Mercados europeus seguem ritmo das bolsas asiáticas e despencam em meio à guerra comercial

As Bolsas de Valores europeias abriram em queda nesta segunda-feira, 7, seguindo o ritmo das bolsas asiáticas, devido aos temores de uma guerra comercial em larga escala e de uma recessão causada pelas tarifas dos Estados Unidos sobre seus parceiros comerciais.

PUBLICIDADE Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tombava 5,01%, a 471,44 pontos. Na semana passada, o índice sofreu perdas de 8,4%, a maior queda semanal em cinco anos. Na última década, o Stoxx 600 só apresentou desempenho pior no começo da pandemia de covid-19 em 2020. No fim de semana, Trump não deu sinais de que vá recuar das tarifas a importações globais, embora a China tenha retaliado na mesma proporção. “Não quebrei o mercado de propósito...não quero que nada caia...mas, às vezes, é preciso tomar remédios para consertar alguma coisa”, disse Trump a repórteres ontem (06), a bordo do Air Force One.

Queda dos mercados financeiros europeus segue ritmo dos asiáticos Foto: Arne Dedert/AP

Diante do foco na guerra comercial, dados econômicos europeus continuam em segundo plano. Na zona do euro, as vendas no varejo subiram bem menos do que o esperado em fevereiro. Apenas na Alemanha, a produção industrial caiu mais do que o previsto no mesmo período.

Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 4,60%, a de Paris recuava 5,68% e a de Frankfurt cedia 5,40%, depois de sofrer um tombo de mais de 10% na abertura do pregão. Já as de Milão, Madri e Lisboa amargavam perdas de 6,20%, 5,78% e 5,35, respectivamente.