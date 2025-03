Mercosul serviu para ‘enriquecer industriais brasileiros’ e ‘empobrecer argentinos’, diz Milei

O presidente argentino Javier Milei criticou a presença da Argentina no Mercado Comum do Sul (Mercosul), que “desde sua criação só serviu para enriquecer os grandes industriais brasileiros às custas de empobrecer os argentinos”. A declaração foi feita neste sábado, 1.º, durante seu discurso na abertura anual do Congresso.

PUBLICIDADE Milei disse que a Argentina pode sair do bloco econômico caso seja necessário para firmar um acordo comercial com os Estados Unidos. O presidente está “disposto a flexibilizar ou, se for o caso, sair do Mercosul”. Ele também chamou a “motosserra” (como se refere ao seu plano de desmonte estatal) de um “símbolo de uma mudança de época” que “continuará por anos” na Argentina.

“(A motosserra) é o início de uma nova era dourada para a humanidade, mas desta vez, em vez de ir na contramão do mundo, a Argentina está na vanguarda”, declarou.

Publicidade

“Os olhos do mundo hoje estão voltados para a Argentina”, que está fazendo escola, continuou Milei. Segundo ele, os feitos de sua gestão estão servindo de base para que sejam aplicados “em seus próprios países, como está fazendo Elon Musk à frente” do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos.

Milei presenteou Musk com uma motosserra durante um evento conservador em Washington, nos EUA, no final de fevereiro. Foto: Jose Luis Magana/AP

“A motosserra não é apenas um programa de governo, é uma política de estado que continuará durante anos e não parará até encontrar o fim do estado no longo prazo”, continuou Milei.

O discurso foi marcado pela apresentação de dados econômicos e por críticas à oposição. O presidente também afirmou que a Argentina está próxima de fechar um novo acordo que incluiria um desembolso do Fundo Monetário Internacional (FMI), o que permitiria “eliminar neste ano” os controles cambiais.

O presidente também chamou seu programa econômico de “o mais bem-sucedido” até o momento, que conseguiu reduzir a “inflação a uma velocidade sem precedentes”.

Publicidade

Ainda no discurso, Milei celebrou a demissão de 40 mil funcionários públicos, a extinção do Instituto Nacional de Cinema (INCAA), do Ministério da Mulher, do Instituto contra a Discriminação e da agência estatal de notícias Télam, aos quais classificou como “caixas de militância”.

A eliminação das obras públicas foram justificadas por ser, segundo o presidente, “uma das falcatruas da política”. Milei quer acabar com “a mentira de que a obra pública gera trabalho”, pois, na verdade, ela “gera impostos”.

Milei sinalizou reformas no sistema trabalhista e também uma reforma tributária, que reduzirá o número de impostos para “apenas seis”. /AFP