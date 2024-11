Foto: Divulgação Canva

A vida de quem empreende por conta própria é cheia de tarefas. Entre organizar vendas, fazer pedidos, lidar com estoque e cuidar da gestão financeira, às vezes parece que não sobra tempo para nada – que dirá pensar em campanhas de divulgação e marketing. Mas, em datas de alto apelo comercial, como Black Friday e Natal, é importante cuidar da marca e fazer a mensagem chegar aos consumidores. Nesse contexto, a tecnologia pode ser uma grande aliada: plataformas de design como o Canva podem ajudar muito os microempreendedores a produzir textos, vídeos, imagens e posts para redes sociais, mesmo sem qualquer conhecimento em design.

Disponível gratuitamente na internet, o Canva pode auxiliar na criação de alta qualidade dos mais variados tipos de materiais. “Dá para fazer desde posts para redes sociais até materiais impressos, como panfletos, cartões de visita e banners. É possível ainda criar logotipos, apresentações e catálogos de produtos, tudo de maneira acessível e com resultados profissionais, ajudando os empreendedores a se destacar no mercado”, diz Felipe Godoy, diretor de Marketing do Canva na América Latina.

De acordo com a empresa, o Brasil é seu segundo maior país em número de usuários, atrás apenas dos EUA. “Os brasileiros têm um grande foco em campanhas sazonais, como Carnaval, Black Friday, Natal e Dia das Mães”, diz o diretor de Marketing do Canva. Um dos trunfos da plataforma, facilitando a atividade de quem não sabe lidar com design, é a quantidade de modelos prontos para personalização. “Temos templates criados por designers brasileiros, além de ferramentas que facilitam a adaptação para promoções regionais”, destaca.

Como fazer bonito com o Canva

Para começar a usar o Canva, basta apenas acessar o site ou baixar o app da plataforma e criar uma conta. A partir desse cadastro inicial, é possível passar a utilizar a plataforma para fazer bonito nessa temporada de vendas. Para ajudar quem está começando, a empresa separou sete dicas básicas para incentivar e inspirar os usuários. São elas:

Criar uma identidade visual para a empresa. Na hora de começar um negócio ou loja, muita gente não sabe como criar um logotipo, definir as cores da marca ou escolher fontes. O Canva ajuda nessa proposta, para, nas palavras de Felipe Godoy, permitir que qualquer empresa tenha “uma identidade visual consistente”. Além disso, é possível reunir todas essas características – incluindo logos, fontes favoritas e modelos visuais – em um Kit de Marca. Mais do que apenas guardar os designs favoritos, o Kit de Marca também permite a aplicação do padrão visual da empresa em qualquer template, quase como um passe de mágica.

Deixar as imagens com aparência profissional. Ter produções visuais de qualidade com o Canva é muito fácil, por vários motivos. O primeiro é a enorme biblioteca de modelos prontos que a plataforma oferece, seja na versão gratuita ou na paga. São templates que ajudam a adequar a marca para diferentes segmentos, oportunidades e ocasiões do ano – incluindo as cores verde e vermelho no Natal. Além disso, ferramentas como Edição Mágica, Removedor de Fundo e Captura Mágica, baseadas em recursos de IA, também são grandes aliadas dos usuários, com ajustes em um ou poucos cliques. “Tudo é integrado e fácil de usar, mesmo para iniciantes”, diz Godoy. “Boas imagens e vídeos são essenciais porque chamam a atenção do público e geram mais engajamento, além de transmitir confiança.”

Ter uma comunicação clara e efetiva. Dificuldade de muitos empreendedores, saber o que escrever nas peças, legendas e descrições também é algo em que o Canva pode ajudar. Tudo graças à funcionalidade Texto Mágico, ferramenta otimizada de IA que ajuda a criar textos para os conteúdos, facilitando a difícil tarefa de escrever bem. “É algo que otimiza a comunicação e economiza muito tempo das pessoas”, ressalta o diretor de Marketing do Canva.

Apostar em vídeos e animações. Outra dica dada pelo executivo é utilizar a plataforma não só para criar textos e imagens estáticas, mas também vídeos e animações – essenciais para uma marca se destacar em redes sociais como o Instagram e o TikTok. Além de ferramentas exclusivas, o Canva também tem uma série de modelos animados prontos para personalização. "Percebemos a importância das redes sociais para o desenvolvimento de um pequeno negócio por meio do alto uso desses templates no Brasil", diz Godoy.

Usar uma estratégia multicanal. Para quem quiser ter uma presença em várias plataformas, um bom conselho é utilizar a Conversão Mágica, uma ferramenta do Canva que ajuda qualquer empreendedor a adaptar seus conteúdos em diferentes formatos, como se tivessem uma agência de publicidade ou estúdio de design dentro de casa. "Com o Canva, microempreendedores podem criar materiais tão atraentes quanto os de grandes empresas, mas sem precisar de grandes investimentos. A velocidade e praticidade da plataforma permitem responder rapidamente às demandas do mercado", diz o diretor de Marketing.

Compartilhar em diversas redes sociais. Além de permitir que os usuários criem conteúdos para várias plataformas, o Canva também tem ferramentas de gerenciamento das mídias sociais, disponíveis na versão paga, ajudando muito no dia a dia das pessoas. “Com a funcionalidade Compartilhar, o Canva integra-se a essas plataformas, facilitando o agendamento e publicação de posts, otimizando tempo dos empreendedores”, ressalta Godoy.

Utilizar impulsionamento de mídia segmentada. No mundo das vendas online, é importante direcionar a mensagem para o público certo. Outra dica dada por Felipe Godoy é não só a de produzir bons conteúdos, mas também patrocinar sua exibição na internet para o público que o empreendedor deseja atingir. Claro que essa dica só faz sentido se a possibilidade de patrocinar conteúdos estiver dentro do orçamento do microempreendedor.

Algumas das ferramentas citadas acima estão disponíveis apenas na versão paga do Canva, que custa R$ 35 por mês ou R$ 290 por ano, no plano de 12 meses. No entanto, não é preciso assinar o serviço para fazer um trabalho de qualidade profissional. “Nossa missão é empoderar o mundo por meio do design, e por isso a versão gratuita do Canva já é muito poderosa”, diz Felipe Godoy, ressaltando que a plataforma tem hoje mais de 170 milhões de usuários em todo o mundo. “Para quem deseja mais opções e ferramentas avançadas, a versão Pro pode agregar valor, especialmente para negócios que precisam produzir materiais regularmente.”

Na visão do executivo, a estratégia do Canva é seguir evoluindo e inovando para atender sempre às necessidades dos usuários. “Continuaremos investindo em inteligência artificial, recursos de colaboração e integração com plataformas populares. Nosso objetivo é empoderar empreendedores para que possam criar, crescer e se destacar em um mercado cada vez mais digital e competitivo”, diz.