Microsoft tem prazo de 3 dias para liberar acesso a e-mails da cúpula da Americanas, decide Justiça

O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou pedido do Bradesco para que a Microsoft dê acesso aos e-mails da cúpula da Americanas. A juíza deu prazo de três dias para que a empresa de tecnologia promova a retirada in loco, pela empresa de perícia nomeada, de cópia de todas as caixas de e-mails das pessoas listadas na ação do Bradesco.

Microsoft tem 3 dias para promover a retirada in loco de cópia de todas as caixas de e-mails da cúpula das Americanas Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A decisão prevê ainda que as empresas de auditoria PWC e KPMG sejam comunicadas sobre a obrigação de preservar toda a correspondência física e eletrônica que se relacione às auditorias realizadas nos últimos dez anos na Americanas. Caso contrário, as empresas podem ser responsabilizadas.

Além disso, foi concedido prazo de 48 horas para que a Americanas promova espontaneamente acesso ao perito nomeado para que todos os documentos solicitados nos autos sejam devidamente. A empresa de perícia nomeada é a Kroll Associates.

A Justiça de São Paulo já havia decidido a favor da busca e apreensão de e-mails na sede da Americanas, mas a Justiça do Rio se negou a cumprir a ordem por considerar que a comarca de São Paulo não poderia intervir em sua área de atuação. A defesa do Bradesco, por sua vez, buscou a alternativa de pedir os e-mails à Microsoft, que tem sede em São Paulo.

Fontes próximas ao assunto ainda colocam em dúvida a capacidade da Microsoft de ter acesso e tornar disponíveis os dados.