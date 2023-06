Após estreia como jurado do Cannes Lions, KondZilla conquista primeiro Leão de Prata

Wesley Gonsalves, enviado especial do Estadão a Cannes

Após estrear como jurado do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, do qual o Estadão é o representante oficial no Brasil, o fundador da KondZilla, Konrad Dantas, conquistou nessa terça-feira, 20, o seu primeiro Leão de Prata com a campanha "Save the Favela", criada pela agência BETC Havas. O reconhecimento como um dos principais criativos do mercado mundial ocorre seis anos depois da primeira visita de Dantas ao evento na Riviera Francesa.

Fundador da KondZilla, Konrad Dantas, conquistou nesta terça-feira, 20, o seu primeiro Leão de Prata com a campanha "Save the Favela". Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

O empresário, um dos 26 brasileiros que integram a delegação julgadora do festival, participou da análise de peças da categoria Entertainment Lions for Music, em que "concorreu" contra nomes como Rihanna, Pharrell Williams, Rosalia, entre outros. Por ter projetos inscritos na mesma categoria em que foi jurado, Dantas diz não ter participado das discussões que envolveram a sua "própria coroação".

Assista à campanha "Salve a Favela", premiada na categoria Lions for Music:

Em entrevista ao Estadão, o empresário comemorou o prêmio para a música interpretada por Bielzin, Borges, MC Cabelinho e MC Poze do Rodo, que debate a violência policial dentro das favelas do País. "Foi muito difícil chegar até aqui. Eu fico até emocionado, porque a primeira vez que eu vim para cá [Cannes], em 2017, eu falei que nós [KondZilla] ganharíamos um dia. Demorou seis anos para ganhar esse Leão", lembra Dantas. "O prêmio reforça que nós estamos no caminho certo".

"O Salve a Favela é um projeto BETC HAVAS, em parceria com a KondZilla, que nos encheu de orgulho. O Kond é um grande parceiro de negócios do nosso mercado e merece todo nosso reconhecimento", diz Erh Ray, CEO e CCO da BETC HAVA.

Sobre o nível das campanhas inscritas este ano e do desempenho brasileiro na categoria Lions for Music, Dantas dispara: "Você está competindo com a Rihanna no Super Bowl, é isso." Além do projeto da BETC Havas, outras quatro campanhas do Brasil foram premiadas com Leões de Ouro, Prata e Bronze.

'Dedicação total'

Dantas classificou sua experiência de jurado como desafiadora, dada a complexidade de analisar peça a peça e escolher, entre as dezenas de inscritos, as melhores campanhas de todo o mundo dentro da categoria. "Só na primeira fase, eu tive que julgar 156 peças, o que demandava um grande tempo do meu dia para julgar tudo", conta. "Foi mais desafiador no segundo dia de discussões, porque eu já tinha gastado meu inglês e ainda tinha que debater os mesmos temas com mais profundidade."

Veja a entrevista completa com o fundador do KondZilla: