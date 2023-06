Artista brasileira Rafaella Braga deixa sua marca em mural do terraço do Palais des Festivals

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A artista brasileira radicada na Alemanha Rafaella Braga passou a tarde desta quinta-feira, 22, pintando um mural no terraço do Palais des Festivals, palco do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, que ocorre até 23 de junho na Riviera Francesa. Natural de Goiânia, a artista é uma promessa na área, conhecida por criar telas de grande porte que expressam sentimentos e prometem levar o espectador a um mundo fantástico.

A artista brasileira radicada na Alemanha Rafaella Braga pinta mural no Cannes Lions 2023. Crédito: Oxygen.

Durante seus anos morando no exterior, Rafaella participou de uma residência artística em Barcelona, realizou diversas exposições coletivas em Berlim e teve uma obra exposta na Frieze New York. Em 2020, expôs seus trabalhos na SP-Arte Viewing Room, edição virtual da maior feira de arte da América Latina. Mais recentemente, a artista realizou sua primeira exposição solo em Zurique, na Suíça, na Kogan Amaro Gallery.

O público da 70ª edição do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade pode acompanhar Rafaella durante todo o processo criativo da obra que, ao ser finalizada, ficará em exposição e, após o encerramento do evento, passará a fazer parte do acervo da embaixada do Brasil na França.

Além da ação com a artista, o terraço do Palais des Festivals será palco do Happy Hour: Brazilian Carnival Celebration, com show ao vivo de Simoninha, Jairzinho e a Acadêmicos do Baixo Augusta - iniciativa promovida pela Apro - Associação Brasileira das Empresas Produtoras de Obras Audiovisuais.