Ator Kevin Hart é homenageado no segundo dia do Cannes Lions 2023

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O segundo dia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade começou nesta terça-feira, 20, com uma homenagem ao ator e comediante Kevin Hart, eleito a personalidade de entretenimento do ano. Para ele, a comédia é um recurso subestimado, especialmente no mundo da publicidade.

Kevin Hart é homenageado no Cannes Lions 2023. Crédito: Listo.

Hoje, 91% dos consumidores preferem marcas que usam o humor a seu favor, mas apenas 20% delas o fazem. Nesse cenário, Hart viu uma oportunidade de mercado. Assim nasceu a empresa de mídia multiplataforma HARTBEAT, que une os melhores recursos de produção de filmes e TV às redes de distribuição da Laugh Out Loud, desenvolvendo longas, séries e podcasts para vários parceiros.

Seu objetivo é usar a comédia como uma ferramenta para ampliar o alcance das marcas e seus propósitos. Segundo Hart, o segredo para parcerias produtivas é o equilíbrio entre os dois lados, "negócios não podem ser unilaterais".

Presença antiga no mundo da publicidade, Kevin Hart criou uma marca centrada em sua imagem, mas almeja quebrar essa conexão instantânea entre homem e empresa. Seu objetivo é escalar a marca - e não o rosto por trás dela - em nível global.

Kevin Hart é presença antiga no mundo da publicidade. Crédito: Oxygen.

Quando questionado sobre como chegou a esse ponto de sua carreira, o comediante afirmou que o diálogo com as marcas não é tão difícil quanto pode parecer, e que é preciso ter confiança de que as coisas vão dar certo: "Até que eu esteja errado, me trate como se eu estivesse certo".