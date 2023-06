Cannes Lions: Brasil concorre em seis categorias nesta quarta-feira; País já conquistou 44 prêmios

CANNES - O Brasil começou o terceiro dia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade na expectativa de angariar mais estatuetas nas seis categorias que serão anunciadas nesta quarta-feira, 21. Até agora, agências e anunciantes do País já garantiram 44 prêmios, sendo um Grand Prix e 43 Leões, entre ouro, prata e bronze. O Estadão é o representante oficial do evento.

A cerimônia de premiação dos vencedores das principais categorias - Creative B2B, Creative Data, Direct Lions, Media, PR e Social & Influencer Lions - ocorrerá nesta noite em Cannes. A lista completa será divulgada a partir das 16h30, no horário de Brasília.

Nessa terça-feira, a agência AKQA conquistou o principal prêmio na categoria Digital Craft e levou o Grand Prix pela campanha com a tenista Serena Williams Foto: Soraya Ursine/Estadão

Nessa terça-feira, 20, além do Grand Prix que premiou uma campanha da agência AKQA para a Nike, na categoria Digital Craft, o País também arrematou cinco Leões de Ouro para AKQA em Digital Craft, VMLY&R em Entertainment Lions for Gaming, DM9 em Design, Ogilvy em Entertainment Lions for Sports e Tiktok em Entertainment Lions for Music.

Na abertura do festival, na segunda-feira, 19, o País teve uma participação mais tímida e conquistou um Leão de Ouro para a Gut, na campanha do Mercado Livre.

Agência Gut conquistou um Leão de Ouro no primeiro dia do Cannes Lions 2023. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

Ao todo, as agências e anunciantes do País somam, até o momento, seis Leões de Ouro, 22 Leões de Bronze e 15 Leões de Prata, além do Grand Prix.