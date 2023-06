Brasil leva 16 Leões no primeiro dia do Cannes Lions 2023

Wesley Gonsalves, enviado especial do Estadão a Cannes

O primeiro dia do Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade - começou nesta segunda-feira, 19, na Riviera Francesa, com o Brasil levando 16 Leões para agências e anunciantes do País. O melhor desempenho nacional ficou com a agência Gut, que conquistou um Leão de Ouro pela campanha "FeatStore" do Mercado Livre.

Agência Gut conquistou um Leão de Ouro no primeiro dia do Cannes Lions 2023. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

Na ação sobre diversidade, o gigante do e-commerce colocou a cantora drag queen Pabllo Vittar para criar duetos com outros artistas e fomentar novos artistas da cena LGBT+ de todo mercado nacional. O projeto do marketplace foi lançado durante o mês do Orgulho LGBTQIA+ de 2022.

Entre os prêmios divulgados hoje, o Brasil só não conquistou nenhuma estatueta na categoria Pharma Lions.

Depois de conquistar um Grand Prix em 2021, em Cannes, também com uma ação sobre diversidade, agora o Mercado Livre acessa o primeiro Leão de Ouro da marca. Em entrevista ao Estadão, a diretora de marca, Thais Nicolau, comentou que a premiação traz o reconhecimento do mercado publicitário ao posicionamento da empresa sobre as pautas de apoio à comunidade LGBT+. "A diversidade faz parte do nosso propósito de marca", diz Thais. "Eu espero que nós possamos ganhar mais outros metais ao longo da semana."

"Ja faz alguns anos que o Mercado Livre tem um histórico de trabalhos sólidos e relevantes em prol da comunidade, sem abrir mão de um olhar criativo. Na campanha Files of Freedom, foi emocionante ver o engajamento da comunidade. Tivemos acesso a muitas vozes e talentos que estavam no anonimato e puderam, enfim, ter suas vozes ouvidas", afirma Tiago Abreu, ECD da GUT São Paulo.

Continua após a publicidade

Leões de Prata

Entre as primeiras estatuetas de Prata, a Grey levou três troféus na categoria Outdoor Lions pela campanha "Racismo Zero: Notas do Respeito" para a Universidade Zumbi dos Palmares. No projeto, a agência utilizou notas fiscais como uma ferramenta de letramento racial para conscientização do racismo na sociedade.

Conforme divulgado pela agência, a inspiração para a campanha ocorreu devido aos inúmeros casos de acusações contra pessoas negras em estabelecimentos, que pedem para que esses consumidores provem que não estão furtando os espaços.

Ao longo da divulgação do projeto, as notas impressas traziam histórias reais de pessoas que foram vítimas de racismo em estabelecimentos comerciais, além de mensagens de acolhimento às pessoas e informações sobre como denunciar o crime.

A quarta estatueta de prata do Brasil ficou com a DM9, também em Print & Publishing, pela campanha "The One Exhibition" para a FotoGlobal. O projeto promoveu o lançamento da nova Leica M11 para a FotoGlobal, com uma exposição com uma só foto do fotógrafo britânico Dan Baker.

Leões de Bronze

A Almap BBDO saiu do Palácio dos Festivais com quatro estatuetas de bronze para uma campanha de posicionamento de marca do canal de TV por assinatura CNN, na categoria Print & Publishing no projeto "Real ou Fake?". A agência utilizou ferramentas de inteligência artificial para questionar os leitores sobre a situação de divulgação de informações falsas pelo mundo.

Continua após a publicidade

Na lista dos Leões de bronze, também em Outdoor Lions, a Grey traz para o País três estatuetas em uma ação criada para a Volvo Brasil. Na campanha, a montadora sueca colocou carros das marcas concorrentes para "abastecer" os veículos nos pontos de recarga elétrica. O projeto faz parte das iniciativas para fomentar a eletrificação de carros no País e reduzir os impactos ambientais dos modelos à combustão.

A Africa levou para casa dois Leões de Bronze. O primeiro, em Health & Wellness Lions, a agência conquistou o prêmio com a campanha "Jornada do Autista" para a Vivo, em que mães de crianças com o transtorno do espectro narram as dificuldades na rotina dos filhos. Já em Outdoor Lions, a ação do "Departamento Médico da Brahma", no Sambódromo do Anhembi, garantiu o segundo troféu.

Quem também finalizou o dia com uma estatueta foi a agência Soko. Na categoria de Outdoor Lions, a ação da Dove para promover a diversidade de corpos na praia foi premiada com o Leão de Bronze. Na campanha, a marca criou um projeto com cadeiras de praia com diferentes tamanhos para diferentes corpos.

Completando a lista de estatuetas bronzeadas em Cannes Lions, a VMLY&R angariou o seu primeiro Leão do dia com a campanha "Sorrisos Everywhere", para a Colgate e o Tiktok, e, depois, outro prêmio pela ação com o narrador Galvão Bueno na plataforma de vídeos curtos.

Nesta terça-feira, 20, Cannes Lions apresentará os ganhadores das categorias de Entertainment Lions, Lions for Gaming, Lions for Music and Lions for Sport, Design, Digital Craft, Film Craft, e Industry Craft Lions.