Cannes Lions 2023: Amanda Gorman e Jane Lauder discutem expectativas da geração Z

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Nesta terça-feira, 20, o Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, que ocorre na Riviera Francesa até 23 de junho, promoveu uma discussão sobre o impacto das marcas e ações, especialmente sobre a geração Z (nascidos entre 1997 e 2010).

Amanda Gorman, escritora e ativista, no Cannes Lions 2023. Crédito: Listo.

O painel contou com a presença de Jane Lauder, vice-presidente da gigante de cosméticos Estée Lauder, e Amanda Gorman, ativista, escritora premiada e a poetisa mais jovem na história a ser convidada para ler um poema na posse da presidência dos EUA.

Jane Lauder disse que os clientes de hoje não desejam mais que as marcas entreguem impacto, "eles esperam isso delas". Segundo a executiva, ter dados pode ser tão reconfortante quanto ilusório, já que, às vezes, bons números geram uma expectativa de melhora por parte dos consumidores, mas nem sempre é possível que as marcas correspondam a esses ideais.

Para Amanda Gorman, o olhar atento aos números também deve considerar o contexto em que foram coletados, afinal, há um propósito por trás de cada pesquisa.

Na sessão, elas falaram também sobre como a geração Z, que vem crescendo no mercado, se importa com a história das marcas, não só com o passado recente, mas com suas origens e para onde elas estão evoluindo.

Jane acredita que a confiança dos clientes é a coisa mais valiosa que as marcas não podem comprar ou disfarçar. Para alcançar o sucesso, é preciso conquistar as pessoas com ações e vozes.