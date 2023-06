Cannes Lions 2023: CMOs discutem importância da diversidade no mercado de trabalho

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

No Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, realizado entre 19 e 23 de junho na Riviera Francesa, um dos temas de destaque tem sido a diversidade no mercado de trabalho. Nesta terça-feira, 20, segundo dia de evento, o painel "CMOs in the Spotlight: Walmart, Unilever, e.l.f. Beauty" reuniu os chefes de marketing de algumas das maiores empresas do mundo.

Sessão 'CMOs in the Spotlight: Walmart, Unilever, e.l.f. Beauty', no Cannes Lions 2023. Crèdito: Listo.

Na sessão, Kory Marchisotto, chefe de marketing da gigante dos cosméticos e.l.f. Beauty, enfatizou a importância de se ter uma mudança que parta de dentro das empresas. A questão, para ela, vai desde o diálogo direto com a comunidade até a inclusão de pessoas e pensamentos mais diversos dentro das salas onde são tomadas as grandes decisões.

Kory Marchisotto, Chief Marketing Officer da e.l.f. Beauty, no Cannes Lions 2023. Crèdito: Listo.

Para Marchisotto, é importante enfatizar que o papel dos CMOs é dialogar com pessoas, não com números. Ela afirmou que "os números são um subproduto do seu serviço à comunidade".

Além disso, os criativos discutiram também o crescimento da indústria dos criadores de conteúdo, que, de acordo com uma pesquisa da Deloitte, devem mais de 50% de seu lucro às parcerias com marcas. Para essas empresas, é importante explorar essa oportunidade de crescimento mútuo.

William White, Chief Marketing Officer do Walmart, no Cannes Lions 2023. Crédito: Listo.

Mas isso só é possível uma vez que as marcas sabem como cultivar suas próprias comunidades. Para Samir Singh, CMO global da Unilever, o fator essencial é se tornar "imperdível", criando um produto e uma conexão com o público que se diferencie da concorrência.