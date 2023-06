Cannes Lions 2023: David Droga fala sobre o impacto da IA na indústria criativa

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

David Droga, considerado um dos maiores criativos do mundo, foi um dos palestrantes da sessão "Song Simplifies Talent: Technology is Creative", realizada nesta segunda-feira, 19, no Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions. O fundador da Droga5, nomeada Agência do Ano por mais de 25 anos e recentemente adquirida pela Accenture - dando origem à Accenture Song, da qual ele é hoje CEO e Creative Chairman -, falou sobre automação e inteligência artificial.

Sessão "Song Simplifies Talent: Technology is Creative", no Cannes Lions 2023. Crédito: Oxygen.

A sessão, que trouxe mais dois executivos da Accenture Song - Nick Law, da Creative Chairperson; e Lan Guan, da Global Data and AI Lead -, abordou as etapas necessárias para transformar automação em inovação, e trouxe uma análise sobre como a inteligência artificial está mudando a indústria criativa.

Os palestrantes falaram sobre como o processo de transformar uma ideia em um rascunho costumava durar semanas, mas agora, com a inteligência artificial, é possível transformá-las em realidade instantaneamente.

Para a Accenture Song, a criatividade e a inovação estão se tornando uma questão de curadoria e edição. O aperfeiçoamento da tecnologia dificultou a produção de conteúdo ruim, mas fez com que a criação de projetos medianos em grande quantidade ficasse muito mais fácil. O desafio agora é executar projetos excepcionais e inovadores.