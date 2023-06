Cannes Lions 2023 divulga 'shortlist' com finalistas brasileiros em 16 categorias do festival

Por Wesley Gonsalves, enviado especial do Estadão a Cannes

CANNES - O Brasil deu o "pontapé inicial" na disputa pelos principais prêmios do Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions, que começa nesta segunda-feira, 19, na Riviera Francesa. Na véspera da abertura da 70ª edição do evento, do qual o Estadão é o representante oficial no País, peças nacionais apareceram como finalistas em 16 das 17 categorias da shortlist divulgada antecipadamente pela organização.

Cannes Lions divulga shortlist antecipada com 16 finalistas brasileiros. Crédito: Soraya Ursine/Estadão

O Brasil tem boas chances de faturar 157 Leões apenas nesse grupo anunciado de antemão pelo festival. As agências de publicidade VMLY&R, Almap BBDO, Africa, AKQA e Gut aparecem como favoritas. Contudo, na edição de 2023, há 2.037 campanhas publicitárias nacionais inscritas em cerca de 30 categorias do prêmio.

Os primeiros vencedores de Cannes Lions serão divulgados pelo festival na manhã de segunda-feira, 19.

O Brasil garante presença maior na categoria de Social & Influencer for Lions, que tem na presidência do júri a criativa brasileira Samantha Almeida. Na sequência, Media e Outdoor e Entertainment for Gaming.