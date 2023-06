Cannes Lions 2023: IA ajudará humanidade a resolver problemas de perspectiva, afirma will.i.am

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Fechando nesta terça-feira, 20, o segundo dia de palestras do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, o artista e futurista will.i.am subiu ao palco do teatro Debussy para falar sobre a FYI, sua ferramenta de inteligência artificial. A sessão começou com um vídeo de 13 anos atrás, em que o rapper apresentava o conceito de IA aos outros integrantes do The Black Eyed Peas, grupo do qual ele é parte. A partir desta memória, desenrolou-se uma discussão sobre o uso da tecnologia.

Na contramão do que outros especialistas em inteligência artificial vêm dizendo dentro e fora do festival, will.i.am afirmou ser "inevitável que ela torne muitos trabalhos obsoletos". Depois, segundo ele, surgirão novos empregos e oportunidades, mas tudo dependerá do lado em que as pessoas estarão: elas irão incentivar a tecnologia ou terão medo dela?

A aposta do artista para o futuro é que os novos trabalhos desenvolvidos a partir da tecnologia ofereçam destaque a lugares que costumam ser negligenciados - entre os países em sua lista de exemplos, will.i.am citou o Brasil. Para ele, a IA irá ajudar a humanidade a resolver "problemas de perspectiva", sendo uma ferramenta menos parcial do que as mentes humanas.

A pandemia fez o rapper perceber como o processo de criação de conteúdo é descentralizado, espalhado por diferentes plataformas, e isso o motivou a criar uma solução para o problema. Assim surgiu o FYI, plataforma de comunicação que dá às equipes criativas um espaço para colaborar, criando, gerenciando e publicando conteúdo em um único lugar.

Na palestra, ele mostrou como funciona a ferramenta na prática, pedindo ao seu recurso de inteligência artificial que reescrevesse uma de suas músicas sob uma nova perspectiva e compusesse novas canções a partir de comandos simples.