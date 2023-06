Cannes Lions 2023: Veja a programação de palestras do dia 19/06

O Estadão é representante oficial do Cannes Lions no Brasil há 22 anos. Crédito: Soraya Ursine/Estadão

CMOs in the Spotlight: PEPSICO, Not Co., Eli Lilly

Os speakers:

Jane Wakely , EVP, Chief Consumer, Marketing Officer and Chief Growth Officer of International Foods da PEPSICO

, EVP, Chief Consumer, Marketing Officer and Chief Growth Officer of International Foods da Fernando Machado , Chief Marketing Officer da Not Co.

, Chief Marketing Officer da Lina Polimeni, Chief Corporate Brand Officer da Eli Lilly

Data e hora: segunda-feira, 19/06, das 10h45 às 11h30 (5h45 às 6h45 em Brasília)Local: Palais II Stage, Palais II

As sessões "CMOs in the Spotlight" reúnem alguns nomes relevantes da indústria para conversar sobre as apostas de investimentos nos próximos meses. O marketing, área em constante transformação, é uma delas. Para acompanhar tais mudanças e estar sempre um passo à frente, os chief marketers das maiores empresas do mundo precisam aprender a lidar com os desafios e remodelá-los em oportunidades com criatividade e inovação.

Um trio de feras do mercado participará desse painel: Jane Wakely, responsável por dirigir a organização de Global Consumer da PepsiCo, tendo liderado times que já receberam mais de 160 Leões de Cannes e outros prêmios da indústria criativa; o brasileiro Fernando Machado, CMO da foodtech NotCo, empresa que utiliza inteligência artificial para analisar a estrutura molecular de comidas derivadas de animais para reproduzir sabor, textura e nutrição a partir de outros ingredientes vegetais; e Lina Polimeni, Chief Corporate Brand Officer da Eli Lilly, marca que lidera a transformação de marketing de consumidor e mídia na farmacêutica.

Song Simplifies...Talent: Technology is Creative

O speaker:

David Droga, CEO and Creative Chairman da Accenture Song

Data e hora: segunda-feira, 19/06, das 11h30 às 12h (6h30 às 7h em Brasília)Local: Lumiere Theatre, Palais I

A Inteligência Artificial generativa já está transformando o mundo da criatividade. Aqui, vamos ouvir o ícone criativo David Droga, fundador da agência criativa e estratégica Droga5, nomeada Agência do Ano por mais de 25 anos. Recentemente adquirida pela Accenture, deu origem à Accenture Song, da qual David é hoje CEO e Creative Chairman. Ele vai explorar o futuro do encontro entre criatividade e tecnologia, mostrando como é possível utilizar novas ferramentas para contar histórias mais envolventes e torná-las mais relevantes, levando a comunicação a um novo patamar criativo.

Learn the Language of Favelas

Os speakers:

Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas

fundador da Sergio Gordilho, Partner, Co-president and Chief Creative Officer da Africa

Data e hora: segunda-feira, 19/06, das 11h30 às 12h (6h30 às 7h em Brasília)Local: The Forum, Palais I

Com um poder de compra de US$ 34,5 bilhões por ano, as favelas brasileiras ainda são ignoradas pelas empresas, que não enxergam esse universo como um mercado em potencial. Para desmistificar essas comunidade e fazer com que as marcas se comuniquem da forma correta com os seus moradores, esse painel contará com a presença de Celso Athayde, fundador da Favela Holding - primeira holding social de que se tem notícia - e do Data Favela; e Sergio Gordilho, empresário e diretor de criação da agência Africa, uma das cinco maiores agências de publicidade do Brasil.

What's Now, Near and Next in the Digital Revolution

O speaker:

Sir Martin Sorrell, Founder and Executive Chairman da S4 Capital

Data e hora: segunda-feira, 19/06, das 12h15 às 12:45 (7h15 às 7h45 em Brasília)Local: Debussy Theatre, Palais I

Grande nome do mercado publicitário, Sir Martin Sorrell foi CEO da holding de comunicação WPP durante 33 anos, até 2018, quando fundou a S4Capital. Sua nova empresa emprega mais de 9.100 pessoas em 32 países e levou menos de um ano para se tornar um unicórnio. Sorrell já concedeu muitas entrevistas e escreveu prefácios para diversos livros.

Recentemente, ele foi convidado do "Campaign Podcast", no qual falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas emissoras inglesas diante do crescimento dos serviços de streaming. Nesta palestra, Sorrell vai compartilhar sua visão sobre como o setor publicitário pode ajudar as marcas a superar os desafios de hoje, além das inovações que estão por vir para os profissionais de marketing, incluindo o papel enorme da Inteligência Artificial.

Create To Differ: Invention in the Age of Perpetual Reinvention

O speaker:

Richard Dickson, President and Chief Operating Officer - Mattel, Inc

Data e hora: segunda-feira, 19/06, das 12h às 12h30 (7h às 7h30 em Brasília)Local: Palais II Stage, Palais II

Richard Dickson é presidente e diretor de operações da Mattel, onde lidera o portfólio de marcas globais e é responsável pela administração das franquias da marca. Nessa sessão, ele vai compartilhar sua visão sobre a importância de criar com intenção. Tendo se juntado à Mattel em 2000, acompanhando a jornada que transformou a Barbie na maior marca de bonecas do mundo, Dickson vai falar sobre como fazer mudanças efetivas em uma era onde pessoas e marcas usam seu poder de invenção apenas para chamar atenção.

The Product, the Hero

Os speakers:

Scott Bell , Chief Creative Officer da Droga5 , part of Accenture Song

, Chief Creative Officer da , part of Accenture Song Kenny Mitchell , Senior Vice President and Chief Marketing Officer da Levi's®

, Senior Vice President and Chief Marketing Officer da Tracey Panek, Historian, Director, Levi Strauss & Co. Archives da Levi Strauss & Co.

Data e hora: segunda-feira, 19/06, das 14h às 14h30 (9h às 9h30 em Brasília)Local: Palais II Stage, Palais II

Com todas as formas inovadoras de comercializar e vender, parece que os produtos acabavam ficando em segundo plano. Nessa sessão, Kenny Mitchell e Tracey Panek, historiadora e diretora de arquivos da Levi's, cujos jeans 501 são um dos produtos mais reconhecidos de todos os tempos, se unem a Scott Bell, conhecido por criar alguns dos trabalhos mais relevantes para marcas como Brown Ale e IHOP. Eles vão mostrar como as empresas podem transformar os seus produtos nos heróis das suas narrativas.