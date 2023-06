Cannes Lions 2023: Veja a programação de palestras do dia 20/06

O Estadão é representante oficial do Cannes Lions no Brasil há 22 anos. Crédito: Soraya Ursine/Estadão

Kevin Hart - The Entertainment Person of the Year Seminar

O speaker:

Kevin Hart, Chairman e Founder da HARTBEAT | HartBeat Ventures

Data e hora: terça-feira, 20/06, das 10h às 10h30 (5h às 5h30 em Brasília)Local: Lumiere Theatre, Palais I

Este ano, o célebre ator Kevin Hart, presidente da empresa de mídia multiplataforma global HARTBEAT, será um dos ícones homenageados pelo festival de publicidade de Cannes, recebendo o prêmio de Entertainment Person of the Year.

Em sua empresa, Hart une os melhores recursos de produção de filmes e TV às redes de distribuição da Laugh Out Loud, desenvolvendo longas, séries e podcasts para vários parceiros, incluindo Netflix, Peacock, Sirius XM e Audible. As parcerias de marca da HARTBEAT incluem Fabletics Men, Chase J.P Morgan, Hydrow, NutraBolt, Sam's Club, Old Spice, Draft Kings e Audemars Piguet.

CMOs in the Spotlight: Walmart, Unilever, e.l.f. Beauty

Os speakers:

William White , Chief Marketing Officer do Walmart

, Chief Marketing Officer do Kory Marchisotto , Chief Marketing Officer da e.l.f. Beauty

, Chief Marketing Officer da Samir Singh, Global Chief Marketing Officer, Personal Care - Unilever

Data e hora: terça-feira, 20/06, das 10h45 às 11h30 (5h45 às 6h30 em Brasília)Local: Palais II Stage, Palais II

Grandes executivos discutirão o papel da criatividade no avanço de marcas e negócios: William White, CMO da gigante do varejo norte-americano Walmart, onde é responsável por insights de clientes, estratégia de marketing, planejamento e experiência; Kory Marchisotto, CMO da e.l.f. Cosmetics, onde ajudou a impulsionar 16 trimestres de crescimento nas vendas, transformando a empresa na quarta maior marca de cosméticos nacionalmente - e na favorita da Geração Z; e Samir Singh, CMO Global da área de Personal Care da Unilever, com vasta experiência em colocar sustentabilidade, propósito e criatividade no centro do crescimento dos negócios.

Evolving Icons: A New Generation of Brand Representation and Beauty

Os speakers:

Amanda Gorman , Writer and Activist - The Estée Lauder Companies

, Writer and Activist - Jane Lauder , Executive Vice President, Enterprise Marketing and Chief Data Officer - The Estée Lauder Companies

, Executive Vice President, Enterprise Marketing and Chief Data Officer - Anna Klein, SVP, Global Corporate Affairs and ESG Communications - The Estee Lauder Companies

Data e hora: terça-feira, 20/06, das 10h45 às 11h15 (5h45 às 6h15 em Brasília)Local: Debussy Theatre, Palais I

Novos comportamentos e demandas estão transformando o que significa ser um representante de uma marca ou até mesmo de uma geração. Agora, isso exige um foco cada vez maior em autenticidade, diversidade e autoexpressão. Para falar dos novos ícones das marcas de beleza e as expectativas em relação a esse universo, essa palestra reunirá nomes de destaque: Amanda Gorman, escritora premiada e poetisa mais jovem na história a ser convidada a ler um poema na posse da presidência dos Estados Unidos; Jane Lauder, Diretora da The Estée Lauder Companies, Inc. e Presidente de Marca Global da Clinique Services, Inc.; e Anna Klein, Vice-Presidente Sênior de Assuntos Corporativos Globais e Comunicação Interna na The Estée Lauder Companies.

ChatGPT, DALL·E and the Future of Creativity

Os speakers:

Brad Lightcap , Chief Operating Officer - OpenAI

, Chief Operating Officer - Margaret Johnson , Chief Creative Officer and Partner - Goodby, Silverstein & Partners

, Chief Creative Officer and Partner - Jeff Goodby, Co-chairman and Partner - Goodby, Silverstein & Partners

Data e hora: terça-feira, 20/06, das 12h15 às 12h45 (7h15 às 7h45 em Brasília)Local: Debussy Theatre, Palais I

Esse painel, um dos mais aguardados de Cannes Lions 2023, reunirá Jeff Goodby, um dos fundadores da aclamada agência criativa de São Francisco Goodby Silverstein & Partners; Margaret Johnson, chefe de criatividade da mesma agência; e Brad Lightcap, chefe de operações da OpenAI, empresa criadora de grandes ferramentas de inteligência artificial como DALL-E e ChatGPT. O trio terá uma discussão sobre os impactos da IA generativa e o papel dessas plataformas no futuro da criatividade e da indústria criativa.

The Changemakers - Shelley Zalis, The Female Quotient

A speaker:

Shelley Zalis, CEO do The Female Quotient

Data e hora: terça-feira, 20/06, das 14h45 às 15h15 (9h45 às 10h15 em Brasília)Local: Terrace Stage, The Terrace

Nas sessões "The Changemakers", mulheres de sucesso que lideram a revolução cultural do trabalho compartilham suas histórias e lutas pela igualdade. Neste painel, a convidada é Shelley Zalis, CEO do The Female Quotient, empresa criada para desenvolver soluções e experiências que promovam a igualdade de gênero no local de trabalho e além. Conhecida como Chief Troublemaker, Shelley tem a missão de fechar o gender gap (hiato salarial entre os gêneros). Para isso, também atua com lounges pop-up em festivais de inovação ao redor do mundo, como CES, SXSW e Davos. No Fórum Econômico de Davos deste ano, a CEO gravou um episódio do podcast Mission Makers ao vivo, explicando seu propósito no evento.

From Missteps to a Billion-Dollars: The Journey of Creative Risk-Taking

Os speakers:

Scott Galloway , Professor da NYU's Stern School of Business

, Professor da Doug Martin , Chief Brand and Disruptive Growth Officer da General Mills

, Chief Brand and Disruptive Growth Officer da Melissa Wildermuth, Global Creative Director da General Mills

Data e hora: terça-feira, 20/06, das 15h45 às 16:15 (10h45 às 11h45 em Brasília)Local: Debussy Theatre, Palais I

O professor de Marketing na NYU Stern School of Business Scott Galloway se junta aqui a Doug Martin, chefe de marca e crescimento da General Mills, e Melissa Wildermuth, dona de mais de 100 marcas e diretora criativa da General Mills. O trio discute se existe espaço para uma troca de insights e aprendizados entre marcas jovens e marcas legadas, indicando como diferenciar estratégias de longo prazo dos de curto prazo e explorando o caminho que transforma marcas jovens em empresas de bilhões de dólares.