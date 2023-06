Cannes Lions 2023: Veja a programação de palestras do dia 21/06

O Estadão é representante oficial do Cannes Lions no Brasil há 22 anos. Crédito: Soraya Ursine/Estadão

Creative Impact Unpacked: Building a Culture of Creative Effectiveness

O speaker:

Tariq Hassan, Chief Marketing and Customer Experience Officer - McDonald's USA

Data e hora: quarta-feira, 21/06, das 10h30 às 11h15 (5h30 às 6h15 em Brasília)Local: Terrace Stage, The Terrace

Nessa palestra, Tariq Hassan, chefe de marketing e experiência do consumidor do McDonald's USA, discute como a marca de fast-food ganhou uma nova relevância e transformou o seu negócio a partir da estratégia de colocar o consumidor como ponto central para desenvolver anúncios e propagandas. Hassan foi reconhecido pela revista Rolling Stone como um dos 20 líderes de marketing que estão moldando a economia dos criadores.

Hospitality in Creative Leadership: The Remarkable Power of Being Unreasonable

Os speakers:

Will Guidara , Hospitality Entrepreneur and Founder - Thank You

, Hospitality Entrepreneur and Founder - Mimi Turner, Head of EMEA and Latin America- The B2B Institute at LinkedIn

Data e hora: quarta-feira, 21/06, das 12h às 12h30 (7h às 7h30 em Brasília)Local: Palais II Stage, Palais II

Nessa sessão, Will Guidara - autor do best-seller do Wall Street Journal Unreasonable Hospitality, história de como ajudou a transformar o Eleven Madison Park no restaurante número um do mundo - divide sua jornada para inspirar e motivar sua equipe e criar uma cultura de inovação. Ele se une a Mimi Turner para discutir a importância de estratégias de liderança pautadas na hospitalidade.

Anyone Can Save the Planet in 15 Minutes

Os speakers:

Yanis Varoufakis , Economist and Politician (Secretary General) - MeRA25

, Economist and Politician (Secretary General) - Grace Francis , Global Chief Creative and Design Officer - WongDoody

, Global Chief Creative and Design Officer - Mary Kuper, Content Producer - WongDoody

Data e hora: quarta-feira, 21/06, das 13h às 13h30 (8h às 8h30 em Brasília)Local: Palais II Stage, Palais II

O ex-ministro de Finanças da Grécia, economista e político de renome mundial Yanis Varoufakis é também autor de best-sellers como The Global Minotaur, Adults in the Room, Talking to My Daughter e Another Now. O próximo título, Technofeudalism, será lançado em setembro. Nessa sessão, ele irá jogar The Climate Change Game ao vivo, enfrentando uma entusiasta de games da geração Z cuja principal motivação é proteger o planeta para seu próprio futuro. A plateia poderá jogar pelos smartphones e tentar vencer um dos maiores pensadores de nosso tempo, descobrindo, de um jeito divertido e didático, as maneiras como aqueles que estão no poder podem salvar todos - e opinar se ainda há esperança para os humanos.

The Sweetest Formula: Sustainability Meets Sales in the Real World

Os speakers:

Richard Edelman , CEO - Edelman

, CEO - Amanda Edelman , Chief Operating Officer, Gen Z Lab - Edelman

, Chief Operating Officer, Gen Z Lab - Randi Kronthal-Sacco , Senior Scholar - NYU Stern Center for Sustainable Business

, Senior Scholar - Christina Bauer-Plank, Global Vice President Hellmann's and Dressings - Unilever

Data e hora: quarta-feira, 21/06, das 16h às 16h30 (11h às 11h30 em Brasília)Local: Debussy Theatre, Palais I

Quando falamos em negócios criativos, muitas vezes acabamos esquecendo de abordar um tópico indispensável: a sustentabilidade. Mas, apesar do que muitos pensam, não é necessário sacrificar a performance para ter iniciativas sustentáveis de sucesso. Em uma pesquisa inédita, a NYU Stern e a Edelman fizeram parceria com 9 grandes marcas, revelando dados proprietários inéditos que indicam quais reivindicações de sustentabilidade mais motivam os consumidores.

Nessa sessão, você entenderá o que chama a atenção do público e onde vale a pena investir dinheiro quando o assunto é sustentabilidade. A conversa contará com o CEO e a COO da Edelman, Richard e Amanda Edelman; além de Randi Kronthal-Sacco, Senior Scholar na NYU Stern Center for Sustainable Business, e Christina Bauer-Plank, Global Vice President Hellmann's and Dressings da Unilever.