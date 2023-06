Cannes Lions 2023: Veja a programação de palestras do dia 22/06

O Estadão é representante oficial do Cannes Lions no Brasil há 22 anos. Crédito: Soraya Ursine/Estadão

Creative Impact Unpacked: Can Purpose Rediscover its Purpose?

Os speakers:

Mie-Leng Wong , SVP Global Brands - Mondelez

, SVP Global Brands - Sukesh Nayak , Creative Chief Officer - Ogilvy

, Creative Chief Officer - Darren Bailes , Global Chief Creative Officer - VCCP

, Global Chief Creative Officer - Amy Rodrigues, Head of Content - WARC

Data e hora: quinta-feira, 22/06, das 10h30 às 11h15 (5h30 às 6h15 em Brasília)Local: Terrace Stage, The Terrace

O conceito de "propósito" dividiu o mundo do marketing: as marcas precisam de um para prosperar no século 21 ou esse foco distraiu os profissionais de suas prioridades comerciais? Mie-Leng Wong, SVP Global Brands da Mondelez; Sukesh Nayak, líder de criatividade da Ogilvy; e Darren Bailes, chefe de criatividade global da VCCP, irão discutir o assunto levando em conta a ação promovida pela Cadbury, marca de confeitaria da Mondelez cuja publicidade já atraiu 40 milhões de novos consumidores e acresceu US$ 1,4 bilhão ao valor de vendas no varejo do negócio.

Uma campanha idealizada pela VCCP realizou uma competição no Reino Unido em que a compra de chocolates da marca rendia a chance de ganhar dois prêmios em dinheiro: um para o comprador e outro para a loja de conveniência que realizou a venda. O movimento, que incluiu apenas negócios pequenos, abarcou um pedaço da economia muito importante durante a pandemia, mostrando como o "propósito" pode alavancar o sucesso.

Building the Next Iteration of the Internet

Os speakers:

Julia Goldin , Chief Product Marketing Officer - The Lego Group

, Chief Product Marketing Officer - Adam Sussman, President - Epic Games

Data e hora: quinta-feira, 22/06, das 11h45 às 12h15 (6h45 às 7h15 em Brasília)Local: Palais II Stage, Palais II

Enquanto o metaverso continua a moldar o mundo para as marcas e seus consumidores, surgem dúvidas sobre como usar essa tecnologia como ferramenta para dialogar com um público mais jovem. Aqui, Adam Sussman, presidente da Epic Games, conversa com Julia Goldin, Chief Product Marketing Officer do grupo LEGO, sobre a parceria entre as marcas, os desafios de desenvolvimento do metaverso e como as regras da internet precisam ser reescritas para que tenhamos um futuro mais seguro.

150 Years On - Navigating the Future of Socialising

Os speakers:

James Thompson , Chief Commercial Officer da Heineken

, Chief Commercial Officer da Bruno Bertelli, Global CEO of Le Pub, Global CCO of Publicis WorldWide e CCO of Publicis Groupe Italy

Data e hora: quinta-feira, 22/06, 12h45 às 13h15 (7h45 às 8h15 em Brasília)Local: Debussy Theatre, Palais I

Diante de tantos avanços tecnológicos, as maneiras como nos conectamos socialmente vêm se transformando, tornando mais difícil entender até que ponto estamos realmente nos unindo e em que momento as ferramentas começam a nos dividir. Em meio a mídias sociais, jogos e algoritmos influenciando nossa percepção, como fica a socialização? Depois de 150 anos, a Heineken tem perguntas e respostas sobre como a socialização pode usar outros meios para aproximar as pessoas. Nessa conversa, debatem sobre o tema James Thompson e Bruno Bertelli, criativo italiano mais premiado no mundo, com troféus internacionais que incluem mais de 140 Cannes Lions. O Le Pub é uma agência de publicidade criada pela Publicis especialmente para atender a Heineken.

Future Gazers: Breaking AI free from Big Tech, Liberation of Sound, Live Video Revolution

Os speakers:

Jacqueline Bo?njak , CEO - Mach1 & Q Department

, CEO - Adam Harris , Global Head of the Twitch Brand Partnership Studio - Twitch

, Global Head of the Twitch Brand Partnership Studio - Nilesh Ashra , CEO - OK Tomorrow

, CEO - Anna Bager, President & CEO - Out of Home Advertising Association of America (OAAA)

Data e hora: quinta-feira, 22/06, das 12h45 às 13h30 (7h45 às 8h30 em Brasília)Local: Terrace Stage, The Terrace

Jaqueline Bo?njak, produtora de filmes e CEO da Q Department & Mach1, eleita uma das líderes mais criativas e influentes pela lista AdAge Creativity 50, e Adam Harris, com mais de 20 anos de experiência e que foi jurado da categoria de Entretenimento no Cannes Lions 2022, participam dessa sessão. Se juntam a eles Adam Harris, entrevistado da série 101 Great Minds, da amp, sobre sua trajetória profissional e a importância da economia de criadores, e Nilesh Ashra, CEO da OK Tomorrow, empresa focada em ajudar organizações a extrair o máximo da criatividade de suas equipes - também um dos apresentadores do podcast Unbalanced, em que fala sobre trabalho independente. No debate, os executivos tentarão mostrar quais novas tendências devem "vingar realmente" e os insights que irão além do "hype".

Coperni and Creativity: A Marriage of Art and Technology

Os speakers:

Eva Chen , Vice President de Fashion Partnerships da Meta

, Vice President de Fashion Partnerships da Sébastien Meyer e Arnauld Vaillant, Founders da Coperni

Data e hora: quinta-feira, 22/06, das 13h45 às 14h15 (8h45 às 9h15 em Brasília)Local: Debussy Theatre, Palais I

Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, os dois cofundadores da marca de prêt-à-porter e acessórios Coperni, estão usando a intersecção entre ciência e arte para propor novas maneiras de explorar a criatividade na moda. Nos últimos meses, a marca vem ganhando destaque com novos formatos criativos, adotando medidas simples como usar os Reels do Instagram, e ganhando atenção global com ideias pioneiras, como cães robóticos desfilando nas passarelas e o vestido Fabrican pulverizado na modelo Bella Hadid no show da Coperni na Fashion Week de Paris. À frente da marca inovadora, a dupla de fundadores trabalha unindo entretenimento, tecnologia e interação. Nessa sessão, eles falarão com Eva Chen, Vice-Presidente de Moda da Meta, sobre a jornada criativa que levou ao seu sucesso.

Decoding the Future: Your Consumer in 2025

A speaker:

Carla Buzasi, CEO and President da WGSN

Data e hora: quinta-feira, 22/06, das 15h15 às 15h45 (10h15 às 10h45 em Brasília)Local: Palais II Stage, Palais II

O que impulsionará as compras e a fidelidade às marcas em 2025? Referência em previsão de tendências de consumo, estilo de vida e design de produtos, a WGSN estará nos palcos de Cannes Lions pelo sexto ano consecutivo para uma palestra fundamental sobre liderança de pensamento vital: Future Consumer 2025. Nela, você poderá conhecer os quatro perfis de consumidores que criam mudanças sísmicas em todos os setores, e descobrir os sentimentos que impulsionam a Grande Reestruturação. A apresentação será de Carla Buzasi, jornalista premiada que teve uma mudança de carreira, tornando-se CEO e Presidente da WGSN. Carla é apresentadora do podcast Lives of Tomorrow, em que fala com especialistas do mundo todo sobre como as mudanças à frente podem nos impactar.

Creatives on The Terrace - Le Pub Brazil, UBER, GALE PARTNERS

Os speakers:

Felipe Cury , Chief Creative Officer do Le Pub Brazil

, Chief Creative Officer do Geoff Edwards , Executive Creative Officer da GALE PARTNERS

, Executive Creative Officer da Danielle Trivisonno Hawley , Global Executive Creative Director da Uber

, Global Executive Creative Director da Lucy Aitken, Head of Content - LIONS Intelligence

Data e hora: quinta-feira, 22/06, das 15h30 às 16h15 (10h30 às 11h15 em Brasília)Local: Terrace Stage, The Terrace

Algumas das mentes criativas mais influentes do mundo ensinam como usar o pensamento criativo para resolver problemas e impulsionar os negócios. Entre elas, o Chief Creative Officer do Le Pub Brazil, Felipe Cury, brasileiro reconhecido com mais de 200 prêmios, incluindo o primeiro Titanium Lions 2019 da Alemanha. Também estarão presentes Geoff Edwards, líder criativo indicado a um Emmy e antigo Executive Creative Director da Apple, e Danielle Trivisonno Hawley, Global Executive Creative Director da Uber - cujo currículo inclui passagens por marcas como Microsoft, P&G, Audi, Bacardi, Coca-Cola, AT&T e Tommy Hilfiger.