Cannes Lions 2023: Veja a programação de palestras do dia 23/06

O Estadão é representante oficial do Cannes Lions no Brasil há 22 anos. Crédito: Soraya Ursine/Estadão

Creative Maker of the Year Seminar: Spike Lee

O speaker:

Spike Lee

Data e hora: sexta-feira, 23/06, das 10h00 às 10h30 (5h às 5h30)Local: Debussy Theatre, Palais I

Spike Lee é um cineasta estadunidense vencedor do Oscar cujo trabalho deixou uma marca indelével na indústria do cinema e da televisão. Focando em histórias sobre a experiência afro-americana, o diretor é conhecido por títulos como She's Gotta Have It (seu filme de estreia), Malcolm X (drama tributo ao ativismo negro) e o aclamado BlacKkKlansman. Nesta edição do Cannes Lions, Lee receberá o prêmio inaugural de Criador Criativo do Ano do Festival. Quando o evento foi fundado, em 1954, o Leão original foi criado para reconhecer a criatividade de classe mundial na publicidade de TV e Cinema. Após 70 anos, o prêmio homenageia essa herança e celebra uma mistura cada vez mais ampla de criativos que darão vida às ideias no futuro. O lendário cineasta, roteirista, ator e produtor compartilhará sua jornada criativa exclusivamente no palco na sexta-feira, 23 de junho. Lee fará um bate-papo com o cineasta e diretor Barry Alexander Brown.

Creatives on The Terrace: Google, Pereira O'Dell, Vox Media

Os speakers:

PJ Pereira , Founder and Creative Chairman da Pereira & O'Dell

, Founder and Creative Chairman da Jonathan Johnsongriffin , Vice President, Creative, Brand Studio do Google

, Vice President, Creative, Brand Studio do Heather Pieske, Vice President of Creative Development do Vox Media

Lucy Aitken, Head of Content do LIONS Intelligence

Data e hora: sexta-feira, 23/06, das 13h45 às 14h30 (8h45 às 9h30 em Brasília)Local: Terrace Stage, The Terrace

Algumas das mentes mais influentes do mundo compartilham aprendizados sobre como usar o pensamento criativo para resolver problemas e impulsionar os negócios. Jonathan Johnsongriffin, Heather Pieske e Lucy Aitken dão dicas sobre tendências emergentes, diferenciação de marcas, engajamento do cliente e iniciativas de talentos com PJ Pereira, um dos mais premiados publicitários brasileiros e fundador da Pereira O'Dell. Recentemente, PJ participou de um episódio do podcast DesignRush, em que falou sobre como a inteligência artificial está mudando a publicidade criativa.

The LionHeart Seminar: Patagonia

Os speakers:

Tyler LaMotte, Marketing Director, EMEA, da Patagonia

Data e hora: sexta-feira, 23/06, das 12h às 12h30 (7h às 7h30)Local: Debussy Theatre, Palais I

Tyler LaMotte é um snowboarder que já fez parte de diferentes conselhos, incluindo a Conservation Alliance and Snowsports Industries America. Em 2022, ele voltou para a Patagonia como diretor de marketing, já tendo trabalhado na empresa como global business unit director para esportes de neve, performance baselayer, trail running e acessórios na sede global em Ventura. Além disso, LaMotte já ocupou posições sênior de marketing em empresas como Adidas, Keen, Salomon e Apple. Subindo ao palco para demonstrar como conduzir a agenda de sustentabilidade na prática e como priorizar o propósito sobre o lucro, LaMotte vai marcar a primeira vez que o seminário Cannes LionHeart vai mergulhar no ponto de vista do profissional do marketing.

Introduzido em 2014, o Cannes LionHeart é um prêmio honorário concedido a uma pessoa ou organização que aproveitou sua posição para fazer uma diferença significativa e positiva no mundo, com referência particular aos que trabalham com marcas e comunidade publicitária. O ganhador deste ano, Yvon Chouinard, fundou, em 1973, a Patagonia, uma empresa conhecida por seus produtos de qualidade e compromisso com o avanço de soluções para a crise ambiental. Em nome de Yvon, Tyler subirá ao palco para compartilhar exatamente como eles estão priorizando o propósito sobre o lucro e o que o futuro reserva para o marketing e para a agenda da sustentabilidade.