Cannes Lions, 70 anos de criatividade; veja o e-book com os principais destaques

O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade celebrou este ano sete décadas de excelência criativa com o tema "In The Making". A edição histórica, realizada entre 19 e 23 de junho na Riviera Francesa, reforçou o compromisso da organização com a qualidade nos próximos 70 anos.

:

Sessão "Creatives on the Terrace", do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade. Crédito: Oxygen.

O Estadão, representante oficial do evento no Brasil há 22 anos, realizou uma cobertura especial em parceria com RZK Digital, The LED e Oxygen, um hub de conteúdo sobre inovação.

A programação de 2023 refletiu a necessidade urgente de se provar o papel da criatividade no crescimento comercial sustentável, tendo em vista a extrema pressão sobre os orçamentos de marketing no atual clima econômico. Os brasileiros, nesse sentido, conseguiram mostrar resultados: o País superou a marca de 2022 e conquistou 92 Leões após "abocanhar" um Titanium e um Ouro, além de duas pratas e dois bronzes.