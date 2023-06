Cannes Lions: Além da Copa no Catar, Argentina leva para casa um Grand Prix por campanha sobre 'entrega da taça'

Wesley Gonsalves, enviado especial do Estadão a Cannes

CANNES - Depois de ver a sua seleção masculina de futebol conquistar a terceira Copa do Mundo, em 2022, no Catar, a Argentina leva agora para casa o seu primeiro Grand Prix na categoria Mobile Lions, no Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade. A ação premiada nesta quinta-feira, 22, teve como mote justamente o espírito esportivo que ajudou "hermanos" a acompanharem o traslado da taça no ano passado.

'Hermanos' comemoram Grand Prix por campanha sobre 'entrega da taça' no país. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

A campanha foi criada pelo escritório da agência Gut, de Buenos Aires, para o aplicativo de entregas PedidosYA. Sem citar diretamente a Copa do Mundo no Catar nem a seleção argentina, ou mesmo o herói do tricampeonato Lionel Messi, a ação enviou mensagens para os usuários sobre um suposto pedido feito por eles. A ideia virou o assunto mais comentado nas redes sociais no dia em que a Albiceleste conquistou o tricampeonato.

Com uma mensagem de "Seu pedido está a caminho" no celular de seis milhões de argentinos, a PedidosYA chegou a "assustar" alguns usuários, que se imaginaram vítimas de uma compra não desejada. Ao clicarem na notificação, descobriam a campanha publicitária.

O vice-presidente de criatividade da GUT Buenos Aires, Joaquin Cubria, conta que a ideia da campanha foi criada e executada em tempo recorde pelo grupo de criativos, além de ter contado com um total "zero de investimentos", usando apenas uma notificação "push" nos celulares para fazer o país inteiro falar organicamente sobre a PedidosYa. "O que poderia nos deixar 'quase' tão felizes quanto vencer a Copa do Mundo? Ganhar um Grand Prix com uma ideia sobre a taça voltando para casa", disse o executivo ao Estadão.

O projeto utilizou informações públicas sobre o tráfego aéreo internacional e um serviço de geolocalização para analisar o número do voo em que o troféu estaria. Com isso, a agência traçou a rota da viagem entre Catar e Buenos Aires, mostrando aos usuários do aplicativo o deslocamento do prêmio em tempo real, durante a viagem pelos mais de 13 mil quilômetros de distância que separam os dois países. Em vez de um desenho de hamburguer em movimento, como de costume, os usuários do aplicativo viam uma réplica da taça se movimentando pelo ar.

Na avaliação da presidente do júri da categoria de Mobile Lions e vice-presidente de criação da RG/A nos Estados Unidos, Shannon Washington, a escolha da campanha como o melhor projeto levou em consideração a criatividade do anunciante de entrar nas discussões sobre a Copa do Mundo no Catar, mesmo estando de fora da lista de patrocinadores oficiais do evento.

Vale lembrar que a FIFA impõe uma série de restrições legais em relação às campanhas sobre o evento esportivo, como não usar logos oficiais das seleções, brasões e até a proibição de citar o nome oficial da competição. "O futebol era muito importante para os argentinos naquele momento e a marca soube 'hackear' o tema e participar dessa conversa", afirmou Shannon na coletiva de imprensa sobre os ganhadores do dia.

Além do Grand Prix na categoria Mobile Lions, ao todo, a Argentina ganhou outros seis Leões nesta quinta-feira, 22, na Riviera Francesa.