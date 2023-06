Cannes Lions: após homenagem, Spike Lee se junta a multidão de publicitários para a cerimônia de entrega dos últimos prêmios

Wesley Gonsalves, enviado especial do Estadão a Cannes

Uma das principais atrações na manhã desta sexta-feira, 23, no Palácio dos Festivais, o cineasta Spike Lee se juntou a uma multidão de publicitários de todo o mundo para a cerimônia de entrega dos prêmios do último dia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, do qual o Estadão é o represente oficial no Brasil.

Spike Lee foi homenageado no Cannes Lions como "realizador criativo do ano". Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

O diretor de cinema americano volta ao palco do Palácio dos Festivais depois de ser homenageado no Cannes Lions como "realizador criativo do ano".

O Brasil concorre, ainda nesta sexta-feira, a prêmios nas categorias de Glass: The Lion for Change, Sustainable Development Goals, Film, The Dan Wieden Titanium Lions e Grand Prix for Good.

Além das homenagens voltadas às campanhas publicitárias, o último dia do festival de criatividade contará prêmios de agência e marca do ano: Network of The Year, Holding Company of The Year e Indepedent Agency of The Year.

Cobertura especial

Continua após a publicidade

O Estadão é o representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil há 22 anos. Nesta edição, a cobertura do evento foi feita em parceria com as empresas RZK Digital, Oxygen e THE LED. Além das informações publicadas diariamente nas diferentes plataformas do jornal, a divulgação contou com o reforço de 20 totens de mídia de mobiliário urbano (Digital-Out-Home, na sigla em inglês) instalados nas principais agências de publicidade do país.