Cannes Lions: Brasil encerra participação no Festival Internacional de Criatividade com 92 Leões

Wesley Gonsalves, enviado especial do Estadão a Cannes

Nesta sexta-feira, 23, dia em que o Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade encerra a sua 70ª edição, o Brasil chegou à marca de 92 Leões após conquistar um Titanium e um Ouro, além de duas pratas e dois bronzes,superando o resultado de 70 estatuetas de 2022.

VMLY&R subiu ao palco do Palácio dos Festivais para receber o Leão de Ouro pela campanha 'Cães sem Fronteiras'. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no País há 22 anos

O Brasil dividiu com os Estados Unidos e a Espanha um Leão de Ouro na categoria Glass: Sustainable Development Goals pela campanha "Cães sem fronteiras", da VMLY&R para a Associação Franco Brasileira de Oncologia. Na categoria Titanium, a Africa e Wieden Kennedy São Paulo venceram o prêmio pela campanha "Bring Home the Bud" para a Budweiser.

Wieden+Kennedy e Africa receberam o Titanium Lions pela ação da Budweiser. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

A ação da VML&R pretendeu chamar atenção para as dificuldades de acesso a médicos em comunidades mais afastadas do País. Para isso, baseou-se em um trabalho do Instituto Curie de Paris e da Associação Franco Brasileira de Oncologia de detecção precoce de casos de câncer com a ajuda do olfato de cães de estimação. "Esse projeto é uma solução que quer repensar o acesso à medicina diagnóstica", diz o vice-presidente global de Criação da VMLY&R Rafael Pitanguy.

Já o destaque na Titanium Lions, um projeto envolvendo os escritórios de Nova York e São Paulo da Wieden+Kennedy e Africa, solucionou o problema da Budweiser às vésperas da abertura oficial da Copa do Mundo no Catar, em 2022. A marca havia sido informada sobre a proibição do país à venda da bebida durante o evento esportivo. Com milhares de litros prontos para serem comercializados nos jogos do mundial, a saída encontrada foi oferecer o carregamento para o País vencedor.

"Não é só uma boa ideia sobre gestão de crise. É também. Mas é uma ideia que mostra o poder da simplicidade. Em tempos tão complexos, em uma situação tão complexa, a melhor representação da criatividade é a simplicidade", explica Felipe Ribeiro, vice-presidente de Criação da Wieden+Kennedy na América Latina e diretor global de Criação da Budweiser.

A campanha com participação brasileira já havia sido destaque desta edição do Cannes Lions, abrindo a agenda de palestras, em 19 de junho, com uma apresentação do vice-presidente global de Marketing da AB inBev, Marcel Marcos. Ele discursou sobre como a gigante de bebidas precisou repensar, em apenas 48 horas, toda a estratégia de comunicação para a Copa do Mundo desenvolvida ao longo dos quatro anos que antecederam a competição.

