Cannes Lions: Brasil tem mais dois Leões de Ouro e chega a 90 prêmios no festival

Wesley Gonsalves, enviado especial do Estadão a Cannes

CANNES - Nesta quinta-feira, 22, o Brasil conquistou mais dois Leões de Ouro no Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade. As agências AKQA e Africa foram contempladas com a estatueta dourada pelas campanhas "Cartão da Transparência" (categoria Mobile Lions), do Congresso em Foco, e "Cabelo Cremoso da Brahma" (Creative Effectiveness Lions), respectivamente. O País terminou o dia com 21 prêmios, dos quais 16 são metais de bronze e três, prata.

Agência AKQO conquistou um Leão de Ouro nesta quinta-feira, 22, no Cannes Lions. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

Criações nacionais já conquistaram 90 Leões até agora, no quarto dia de festival. O Estadão é o representante oficial do evento.

O projeto da AKQA, criado pelo escritório de São Paulo da agência, desenvolveu uma ferramenta que facilita o acesso aos gastos de parlamentares federais no Brasil pelos cidadãos. Essa ação sobre transparência pública também conquistou Leões de Ouro e Prata na categoria Digital Craft. Nesta sexta-feira, 23, a campanha "Cartão da Transparência" será a única representante nacional concorrendo na categoria Titanium, uma das principais do Cannes Lions.

"É uma ideia extremamente conectada com o cliente, que leva informação para o consumidor final", diz o vice-presidente global de Criação da AKQA, Diego Machado. "É um caso extremo de levar informação para o cidadão."

Veja o vídeo da campanha:

Vencedora do segundo Leão dourado, a Africa, que já havia sido premiada com sete estatuetas na edição de 2022 do festival, desenhou para a Brahma um corte de cabelo que remete ao desenho de um copo de cerveja. Para isso, os criativos contaram com a participação de um grupo de jogadores de futebol que estrelaram a campanha com o cabelo platinado, em homenagem à bebida.

Equipe da agência Africa comemora prêmio no Festival Internacional de Criatividade. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

Para encerrar a semana do Festival Internacional de Criatividade, nesta sexta-feira, 23, o Cannes Lions divulgará os últimos cinco principais prêmios do evento nas categorias Glass: The Lion for Change, Sustainable Development Goals, Film, The Dan Wieden Titanium Lions e Grand Prix for Good.