Cannes Lions: CEO da WGSN elenca os sentimentos que devem nortear as estratégias de comunicação

Andrea Janér, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Carla Buzasi, CEO e presidente da WGSN, guiou nesta quinta-feira, 22, a plateia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade pelos quatro "Consumer Sentiments 2025". Segundo a consultoria de tendências, é isso que influenciará o comportamento dos consumidores nos próximos dois anos.

Carla Buzasi, CEO e presidente da WGSN, em palestra no Cannes Lions. Crédito: Oxygen.

O primeiro sentimento é a "desassociação", uma tentativa de escapar da realidade opressiva do mundo ao redor. Isso reflete as horas gastas navegando nas redes sociais, por exemplo, ou quando as pessoas estão em uma reunião online, mas com outras abas abertas no computador pesquisando assuntos aleatórios.

O segundo é "inércia", algo que desaprendemos no momento em que os celulares passaram a estar sempre nas nossas mãos. Antigamente, passávamos momentos contemplativos, sem fazer absolutamente nada. Agora, a onipresença do celular deve resgatar a necessidade dessa inatividade.

O terceiro é a "aceitação radical", resultado de uma sensação de impotência diante dos grandes problemas do mundo. Como não é possível resolvê-los, é melhor aceitá-los e aprender a viver com eles.

O quarto e último sentimento é o "neoaltruísmo", derivado de um ambiente de descrédito nas instituições e nas próprias pessoas - chegando a um índice historicamente baixo, de acordo com o relatório global Edelman Trust Barometer.

Esses sentimentos foram dissecados pela WGSN e resultaram em quatro perfis de consumidor, consolidados no estudo "Future Consumer 2025".

Os novos niilistas: são os "outsiders", os pensadores independentes e os rebeldes que - cansados de sofrer pelos problemas do mundo - resolveram ignorá-los e viver as próprias regras. São algo transgressores, se consideram criativos e acreditam em conceitos como capitalismo regenerativo e terapias psicodélicas.

Os Reducionistas: depois de se renderem às conveniências do mundo digital e de morar em lugares remotos durante a pandemia, estes consumidores estão resgatando a vida analógica, tentando se reconectar com suas comunidades em busca de relações mais humanas.

Os "Time Keepers": usam seu tempo de forma intencional. Entendem a importância de criar memórias e constroem suas agendas priorizando rituais, encontros de qualidade e experiências significativas.

Os Pioneiros: vivem com um pé no presente e outro no futuro, buscando usar a tecnologia e a inovação para construir um futuro melhor para si e para todos. São líderes, formadores de opinião e early adopters .

Carla finaliza sua apresentação convidando todos os planejadores e criativos presentes a usarem esse guia para orientar suas estratégias de comunicação para os próximos anos.