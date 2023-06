Cannes Lions: Tyler LaMotte recebe prêmio concedido a Yvon Chouinard, fundador da Patagonia

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Nesta sexta-feira, 23, último dia do Cannes Lions Festival internacional de Criatividade, Yvon Chouinard foi premiado com o Cannes LionHeart. O evento homenageou o fundador da marca de roupas e artigos esportivos Patagonia pelo impacto positivo de seu trabalho ao redor do mundo e por ele ser uma referência no mundo da publicidade.

Tyler LaMotte, diretor de Marketing da Patagonia na Europa, África e Oriente Médio, recebe prêmio concedido a Yvon Chouinard, fundador da marca. Crédito: Listo.

O prêmio foi recebido por Tyler LaMotte, diretor de Marketing da Patagonia na Europa, África e Oriente Médio. LaMotte conduziu uma palestra que trouxe a trajetória da marca, desde seu início como loja de equipamentos de escalada até o ambicioso propósito de mudar o mundo por meio da sustentabilidade, com o lema "Nós estamos no negócio para salvar o planeta".

Colocando o "propósito acima do lucro", em setembro de 2022, Yvon Chouinard anunciou a decisão pioneira de transferir a empresa para duas novas entidades - um fundo e uma ONG - criadas por ele, em uma iniciativa para "tornar a Terra seu único shareholder". Aos 83 anos, a medida foi a saída que ele encontrou para sua sucessão, e mais uma prova da legitimidade da sua missão de proteger a natureza.

Tylar LaMotte descreveu o fundador da empresa como um "empresário relutante", um dos motivos para a Patagonia ter uma iniciativa tão forte de incentivo ao reuso e à reforma de roupas. "Nós continuamos acreditando que a coisa mais responsável que você pode fazer como empresa é produzir itens de alta qualidade que duram anos e podem ser repararadas ao longo do caminho".

O palestrante destacou o papel das empresas na luta contra a crise climática, afirmando que "uma empresa deve viver de acordo com seus valores". É isso o que eles seguem na Patagonia: "Nós também aprendemos que fazer a coisa certa pelas pessoas e pelo planeta é uma medida essencial de qualidade em todas as coisas que nós fazemos".

Continua após a publicidade

Com uma grande preocupação em relação aos oceanos, fortemente ameaçados pela pesca de arrasto, a marca convocou o público a assinar uma petição online para criar uma legislação que bloqueie o financiamento dessas atividades. Depois de muita reflexão sobre o que podemos fazer para ajudar o meio ambiente, Tyler LaMotte terminou seu discurso com uma frase famosa: "Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo".

Cobertura especial

O Estadão é o representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil há 22 anos. Nesta edição, a cobertura do evento foi feita em parceria com as empresas RZK Digital, Oxygen e THE LED. Além das informações publicadas diariamente nas diferentes plataformas do jornal, a divulgação contou com o reforço de 20 totens de mídia de mobiliário urbano (Digital-Out-Home, na sigla em inglês) instalados nas principais agências de publicidade do país.