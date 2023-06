Cannes Lions: Equipes inovadoras e disruptivas devem guiar jornada do consumidor, dizem CMOs

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade começou seu terceiro dia de palestras nesta quarta-feira, 21, com a sessão "CMOs in the Spotlight" reunindo Asmita Dubey, do Grupo L'Oréal; Diana Frost, da Kraft Heinz; e Arjan Djik, da plataforma Booking.com. O trio falou sobre como assumir riscos sem medo de falhar.

Asmita Dubey, do Grupo L'Oréal, e Diana Frost, da Kraft Heinz, participam de painel em Cannes Lions. Crédito: Listo.

Para eles, guiar a jornada do consumidor exige equipes inovadoras e disruptivas, já que mudanças muito bruscas podem ter o efeito contrário do esperado, e acabar afastando o consumidor.

Eles destacaram também que "criatividade só pela criatividade" não é o suficiente: empresas precisam de um propósito guiando tudo e saber transmitir a mensagem certa para cada meio de comunicação.

Para Diana Frost, "marketing é igual inovação". E isso é fomentado a partir do engajamento, do talento, da criatividade e da organização para juntar todos esses elementos.

Asmita Dubey falou sobre como o setor de beleza está migrando do físico para o digital, mudando a cultura da beleza para adicionar personalização, sustentabilidade e inclusão.

Continua após a publicidade

Outro tema abordado no painel foi a tecnologia, que está transformando a maneira como os consumidores e as marcas enxergam a criatividade. Para eles, é necessário pensar em uma nova abordagem para atrair o público, especialmente a geração Z, usando a tecnologia como um facilitador, mas sem esquecer dos humanos nesse processo.