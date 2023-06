Cannes Lions: Eva Longoria destaca força que indústria do cinema pode ter na promoção da diversidade

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A atriz Eva Longoria subiu no palco do Teatro Debussy nesta quarta-feira, 21, no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, na Riviera Francesa, para falar sobre diversidade. Ao lado de Laura Simpson, chefe de inteligência do McCann Worldgroup, e Blanca Juti, chefe corporativa e de engajamento da L'Oréal, ela destacou o peso da indústria do cinema sobre a forma como as pessoas enxergam o mundo.

Mais conhecida por seu trabalho na série Desperate Housewives, a atriz recentemente fez sua estreia como diretora no filme Flamin' Hot, lançado em março de 2023. O longa conta a história real de Richard Montañez, zelador da Frito Lay que teve a ideia de mudar a abordagem da marca ao direcionar seus produtos para a comunidade latina. Assim nasceu o famoso salgadinho "Flamin' Hot Cheetos".

Longoria destacou o fato de que mulheres latinas não aparecem frequentemente na televisão: "Os heróis nunca se parecem com a gente". Por essa razão, segundo ela, esse lado da história precisa ser compartilhado. Hollywood teria o poder de educar comunidades sobre elas mesmas.

Blanca Juti, por sua vez, relacionou a capacidade de empoderamento das mulheres à beleza - valorização que poderia, como ela admitiu, ser "alienante" em um outro extremo. Para a líder da L'Oréal, é necessário levar em conta a parte social que envolve a indústria de cosméticos, ainda que aspectos individuais de autoexpressão sejam contemplados nesse processo. Segundo Laura Simpson, nada disso, no entanto, será possível sem democratizar o acesso à beleza.